Carapeguá: ya tienen arena y esperan el inicio del arreglo de calle universitaria

Pobladores del barrio San Vicente de la Fracción El Portal del distrito de Carapeguá esperan que la Municipalidad envíe maquinaria vial para la reparación del “acceso universitario”, ubicado sobre la calle Senadora Leónidas Páez de Virgilli.

Los lugareños ya cuentan con la arena necesaria para cubrir los sectores más críticos, pero no disponen de maquinaria, según explicaron.

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Conexión clave con ruta PY01, la Unves y la UC

El tramo afectado conecta directamente con el acceso desde la ruta PY01 con las sedes de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo (Unves) y la Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UC).

A diario, por esta vía circulan transportes escolares, además de un importante flujo de alumnos, docentes y universitarios que se desplazan en motocicletas y automóviles procedentes de distintos municipios del departamento de Paraguarí.

A pesar de constituir la entrada directa a dichas casas de altos estudios, el trayecto se encuentra actualmente intransitable y pone en riesgo la seguridad de los automovilistas y motociclistas.

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Compromiso de la Gobernación

Desde la Gobernación de Paraguarí existe un compromiso formal para la construcción de una doble avenida en el sitio, obra de infraestructura proyectada para ejecutarse con recursos de Itaipú Binacional.

Si bien la comunidad educativa y los vecinos aguardan la concreción del anhelado proyecto vial para lograr una transitabilidad segura y definitiva, no existe una fecha definida para su inicio.

Exigen retribución tributaria e intervención inmediata

Mientras se aguarda la concreción de la obra macro anunciada, los frentistas esperan que la Municipalidad disponga sus equipos viales para acondicionar el camino terraplenado.

Los lugareños recuerdan que es obligación directa del gobierno municipal mantener las calles en buenas condiciones, considerando que la ciudadanía abona sus impuestos inmobiliarios y espera la debida contraprestación por el canon de mantenimiento de calles que percibe la Comuna.