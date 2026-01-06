Carapeguá: Vecinos toman el arado ante la desidia de las autoridades que no reparan caminos

El lugareño Francisco Torales denunció que la situación de los caminos rurales de unos cinco kilómetros es crítica. A pesar de que el distrito fue declarado en estado de emergencia vial por la Junta Municipal, según Resolución J.M N.º 459/2025 de noviembre pasado, la asistencia no llega, agravando la situación de los caminos terraplenados.

Lea más: Desidia municipal: pobladores reparan caminos deteriorados en Carapeguá y San Roque González

Ante la falta de respuesta de las autoridades municipales, departamentales y nacionales, los vecinos se unieron para comprar combustible y con ayuda de un tractor agrícola, facilitado por un lugareño, comenzaron a arar los caminos destrozados.

Torales añadió que otros grupos de vecinos se están sumando a la iniciativa. Es lamentable “que tengamos autoridades que supuestamente invierten en combustible, pero cuando solicitamos ayuda, no atienden el reclamo. Y cuando insistimos, dicen que las maquinarias no dan abasto”, añadió.

Manifestó que dicho trayecto de unos cinco kilómetros lleva años que está intransitable a pesar de los reiterados pedidos de ayuda realizado al intendente local Luciano Cañete (ANR), lamentó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Persisten lluvias y empeora situación de caminos rurales en Carapeguá y Quiindy

Se acercan a pedir votos luego se olvidan

Los lugareños están lejos del sueño de contar con un camino de todo tiempo, empedrado y menos asfaltado, porque hace años se viene invirtiendo millones en combustible y maquinarias para hacer perfilados, pero nadie se ocupa de proponer una solución definitiva a los caminos rurales, señaló Torales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Dijo que los políticos se acercan cuando quieren votos, pero cuando se les necesita, nunca están al lado de su pueblo. Lamentó que no exista un trabajo coordinado entre la Municipalidad, la Gobernación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el gobierno nacional. La ciudadanía vive olvidada y, en lugar de solucionar los problemas, les resulta fácil decir que los pobladores también deben colaborar.

Ante esta situación, se consultó a la Municipalidad de Carapeguá sobre las gestiones que se están realizando para solucionar el problema de los caminos.

Llegarán maquinarias del MOPC

El inspector general Pablo Chamorro señaló que las maquinarias fueron solicitadas al MOPC y están aguardando su llegada para priorizar los tramos más afectados.

Reconoció que los caminos terraplenados necesitan ser reparadas no solo en las compañías, sino también en los barrios periféricos del casco urbano.

El distrito cuenta con 420 kilómetros de caminos de tierra que, tras las lluvias, quedan en estado desastroso. Añadió que la Municipalidad tiene un equipo vial descompuesto y esperan que lleguen maquinarias del MOPC.

El ingeniero Jorge Ovando, jefe de distrito del MOPC, se comprometió a que las maquinarias estarán en la zona a partir de mañana y que se trabajará en coordinación con la Municipalidad local.