Falta de ripio frena reparación de caminos vecinales en Carapeguá

El problema de camino destruido es un reclamo constante de los pobladores de la zona. La Municipalidad local, por sí sola, no da abasto, ya que no solo requiere maquinaria, sino también ripio o arena para dejar transitable los accesos que se encuentran intransitables.

Tras varios días de reclamos, se logró que el MOPC, con asiento en Acahay, envió una palacargadora y un camión tumba con operarios para la reparación del tramo que va desde la circunvalación de la ruta PY01 hasta el acceso a las facultades de la Universidad de Villarrica del Espíritu Santo (UNVES) – Universidad Católica “Nuestra Señora de la Asunción” (UCA).

El ingeniero del MOPC, Jorge Ovando, manifestó que las maquinarias trabajaron en la zona hasta ayer, pero que hoy no tenían habilitada la cantera de donde retiraban el ripio. Este material fue costeado por la Municipalidad local, pero hoy ya no disponían de más arena, por lo que retiraron su equipo vial.

Sin embargo, el acceso que baja desde la circunvalación quedó incompleto. Falta intervenir el tramo que continúa desde la UCA hasta el barrio San Blás, ya que permanece intransitable.

Piden priorizar acceso a instituciones educativas

En la compañía Cerrito, los vecinos señalan que hace aproximadamente cinco años que no pasan por la zona las maquinarias municipales, y consideran urgente la reparación, especialmente antes del inicio de las clases, debido a que allí funcionan instituciones educativas que, cuando llueve, quedan inaccesibles.

Así lo expresó la docente Gloria Decoud, quien indicó que no suele salir a reclamar, pero ve que su comunidad fue olvidada y solicita que el intendente establezca un cronograma para atender los reclamos.

La comunidad no dispone de recursos para la compra de ripio, pero traslada su inquietud a las autoridades, pidiendo priorizar los accesos a las instituciones públicas de la zona, donde funcionan la Escuela Básica N.° 909 Tte. 1ro Alcides González y el Colegio Nacional Cerrito.

En el barrio San Vicente, zona Fracción El Portal, los vecinos también aguardan que las maquinarias reparen los caminos vecinales. Para ello, ya cuentan con el ripio y solo solicitan que la Municipalidad aporte los equipos viales para esparcirlo, señaló el vecino Luis Medina.

Ante esta situación, el jefe de obras de la Municipalidad local, Hugo Silva, informó que las maquinarias actualmente están trabajando en la compañía Ndavarú y que mañana se trasladarán a la compañía Isla Ybaté. Queda a criterio del intendente local, Luciano Cañete (ANR), indicar en qué lugares intervenir, concluyó Silva.