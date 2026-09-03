Itaipú transfirió US$ 27 millones menos al Estado paraguayo en lo que va del año

Según el reporte de la Dirección Financiera de Itaipú, los desembolsos realizados entre enero y agosto de este año al Tesoro paraguayo y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) sumaron US$ 310 millones, unos US$ 27 millones menos que los US$ 337 millones inyectados en el mismo lapso de 2025.

Estos giros forman parte de lo establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú y se dividen en tres conceptos: royalties, compensación por cesión de energía y resarcimiento a la ANDE por cargas de administración y utilidades del capital.

El desglose de ambos ejercicios muestra comportamientos distintos según el rubro, con una caída concentrada en un solo componente que terminó arrastrando el resultado global a la baja.

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Cesión de energía, el rubro que más cayó

El componente que explica la mayor parte de la diferencia es la compensación por cesión de energía, que se redujo de US$ 123 millones en los primeros ocho meses de 2025 a US$ 89 millones en igual período de 2026. Se trata de una caída de US$ 34 millones, equivalente a cerca del 28%.

Este rubro es clave porque sus recursos se incorporan al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y, además, una parte la distribuyen directamente a municipios y gobernaciones, según establece la legislación nacional. Una menor recaudación por este concepto implica, en los hechos, menos fondos disponibles para esos destinos específicos.

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En contraste, los royalties —que financian en parte el Presupuesto General de la Nación (PGN) y se transfieren también a gobiernos departamentales y municipales a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)— tuvieron un leve incremento: de US$ 170 millones en 2025 pasaron a US$ 175 millones en 2026.

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Los pagos a la ANDE se mantuvieron casi estables

El tercer componente, el resarcimiento a la ANDE por cargas de administración y utilidades del capital, también registró una leve suba: de US$ 44 millones en el período enero-agosto de 2025 a US$ 46 millones en el mismo tramo de 2026.

Este ingreso es relevante para la estatal eléctrica porque, según explica Itaipú en su reporte, le permite contar con fondos garantizados y previsibles para ejecutar sus planes de inversión y sostener el servicio eléctrico en el territorio nacional.

De esta manera, mientras royalties y pagos a la ANDE crecieron levemente entre un año y otro, la fuerte retracción en la cesión de energía fue determinante para que el total transferido en 2026 quedara por debajo del registrado en 2025.

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En agosto giró US$ 35 millones

De acuerdo con el reporte, solo en agosto de 2026 Itaipú desembolsó un total de US$ 35 millones: US$ 22 millones en concepto de royalties, US$ 11 millones por cesión de energía y US$ 1,7 millones como resarcimiento a la ANDE.

La binacional también destacó que, además de mantener su desempeño en la generación y el suministro eléctrico, continúa honrando en tiempo y forma sus compromisos financieros con el Estado paraguayo, en el marco de lo establecido por el Anexo C del Tratado binacional.