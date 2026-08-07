Itaipú aumentó 19,4% el suministro de energía a la ANDE entre enero y julio

La cifra del suministro de Itaipú a la ANDE, que llegó 16.876 GWh entre enero y julio, refleja un repunte del 19,4% frente a lo retirado por la empresa estatal el año pasado dentro del periodo analizado, que fueron 14.125 GWh, según se desprende de los informes técnicos elaborados por la Dirección Técnica de la Margen Derecha de la entidad binacional.

Solo durante el mes de julio de 2026, la generación total de la central hidroeléctrica alcanzó 6.390 GWh. De ese volumen, 2.663 GWh correspondieron al sistema de 50 Hz, derivando finalmente 2.273 GWh para la cobertura de la demanda de la ANDE.

En el comparativo mensual, el suministro de julio también experimentó una suba. Durante julio de 2025, la entrega de energía a la ANDE había sido de 2.015 GWh de un total generado de 5.008 GWh, consolidando así la tendencia al alza registrada en el presente ejercicio fiscal.

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En términos globales, la cantidad total de energía generada por Itaipú entre enero y julio de 2026 ascendió a 44.349 GWh. Este volumen acumulado equivale a la cantidad requerida para abastecer la demanda eléctrica de todo el Paraguay por aproximadamente un año y seis meses.

En el mismo tramo de 2025, la producción global había cerrado en 42.279 GWh, lo que demuestra un incremento interanual en la generación bruta de la usina binacional.

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Operatividad por encima de las metas

El reporte oficial de la entidad resaltó además los niveles de operatividad de la infraestructura. Al cierre de julio de 2026, el índice de disponibilidad de las unidades generadoras de la central se situó en un 96,41%, superando en 2,41 puntos porcentuales la meta empresarial fijada en 94%.

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Desde el área técnica señalaron que “estos logros son posibles gracias a la eficiencia operacional y de mantenimiento, la calidad técnica del cuadro de empleados y de los trabajos coordinados entre los sistemas eléctricos de Paraguay y Brasil”.

Con estos volúmenes, la binacional destaca que mantiene su posición como la mayor generadora de energía limpia y renovable del planeta, acumulando una producción histórica superior a los 3.169.028 GWh desde el inicio oficial de sus operaciones en 1984.