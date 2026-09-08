Pescadores de Ayolas logran asistencia alimenticia de Yacyretá tras protestas

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, informó que, luego de las gestiones y protestas realizadas frente a la sede de la EBY, se confirmó la entrega de kits de víveres para esta semana, específicamente entre el jueves y viernes próximos.

Pese a este avance, el dirigente señaló que continúan pendientes otros reclamos históricos del sector. Entre ellos se encuentran el pedido de cupos laborales y la participación en obras y trabajos temporales del proyecto Aña Cua, como forma de compensación ante la crisis que afecta a la actividad pesquera.

Los pescadores también reclaman la reposición de elementos de pesca dañados debido a la excesiva proliferación de algas en el río Paraná, situación que, según el sector, afecta el desarrollo de sus actividades.

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“Existe mucha urgencia en recibir esos insumos, teniendo en cuenta que la temporada pesquera está en su tramo final; estamos a solo dos meses del inicio del periodo de veda”, remarcó Ferreira.

Antecedentes de reclamos

El conflicto por reclamos no atendidos de los pescadores se prolonga desde diciembre de 2025. A finales de julio de este año, el sector se había manifestado y tras un pedido de la EBY decidió en cuarto intermedio confiando en promesas de asistencia, que no fueron cumplidas.

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A finales de agosto, los pescadores anunciaron nuevas movilizaciones ante la falta de respuestas. El 1 de septiembre iniciaron una huelga indefinida, con concentraciones frente a la EBY y cortes en el puente de Atinguy.

El 2 de septiembre, al no recibir respuestas, advirtieron que endurecerían las medidas de fuerza. Finalmente, el 3 de septiembre acordaron una tregua, que incluyó la entrega de víveres y un compromiso relacionado con la limpieza de algas, aunque se mantienen en alerta ante posibles incumplimientos.

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