Economía
08 de septiembre de 2026 a la - 20:10

Pescadores de Ayolas logran asistencia alimenticia de Yacyretá tras protestas

El sector pesquero comercial de Ayolas inició este martes una medida de fuerza por tiempo indefinido frente a la Entidad Binacional Yacyretá.
El sector pesquero comercial de Ayolas se manifestó para reclamar compromisos incumplidos por Yacyretá. Archivo de ABC.Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El sector pesquero comercial de Ayolas recibirá asistencia alimenticia de la EBY tras las reiteradas movilizaciones para exigir respuestas a sus reclamos.

Por Miguel Ángel Rodríguez

El presidente de la Asociación de Pescadores Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, informó que, luego de las gestiones y protestas realizadas frente a la sede de la EBY, se confirmó la entrega de kits de víveres para esta semana, específicamente entre el jueves y viernes próximos.

Pese a este avance, el dirigente señaló que continúan pendientes otros reclamos históricos del sector. Entre ellos se encuentran el pedido de cupos laborales y la participación en obras y trabajos temporales del proyecto Aña Cua, como forma de compensación ante la crisis que afecta a la actividad pesquera.

Los pescadores también reclaman la reposición de elementos de pesca dañados debido a la excesiva proliferación de algas en el río Paraná, situación que, según el sector, afecta el desarrollo de sus actividades.

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“Existe mucha urgencia en recibir esos insumos, teniendo en cuenta que la temporada pesquera está en su tramo final; estamos a solo dos meses del inicio del periodo de veda”, remarcó Ferreira.

Antecedentes de reclamos

El conflicto por reclamos no atendidos de los pescadores se prolonga desde diciembre de 2025. A finales de julio de este año, el sector se había manifestado y tras un pedido de la EBY decidió en cuarto intermedio confiando en promesas de asistencia, que no fueron cumplidas.

A finales de agosto, los pescadores anunciaron nuevas movilizaciones ante la falta de respuestas. El 1 de septiembre iniciaron una huelga indefinida, con concentraciones frente a la EBY y cortes en el puente de Atinguy.

El 2 de septiembre, al no recibir respuestas, advirtieron que endurecerían las medidas de fuerza. Finalmente, el 3 de septiembre acordaron una tregua, que incluyó la entrega de víveres y un compromiso relacionado con la limpieza de algas, aunque se mantienen en alerta ante posibles incumplimientos.

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