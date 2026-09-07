Dirigente liberal afirma que la crisis económica golpea con fuerza a Ayolas

El presidente del Comité Liberal de Ayolas, Remigio Vega (PLRA – Nuevo Liberalismo), sostuvo que la población ayolense se encuentra en una situación límite debido a la inacción municipal y a la histórica subordinación de las instituciones locales a la EBY. “La comunidad atraviesa un periodo crítico que impacta severamente en la calidad de vida de las familias y, de manera especial, en los jóvenes de la zona”, expresó.

El dirigente liberal manifestó que el estancamiento económico está empujando a los habitantes de Ayolas hacia la precariedad y, en muchos casos, a la migración o a actividades al margen de la ley, ante la desesperante búsqueda del sustento diario.

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En ese sentido, cuestionó la exclusión laboral y señaló que las oportunidades dentro de las instituciones públicas e infraestructuras estratégicas continúan sujetas, según afirmó, a la afiliación política o al “amiguismo”, relegando a los profesionales y a la mano de obra oriundos de la ciudad.

Además, lamentó que la Entidad Binacional Yacyretá prefiera contratar personal proveniente de otros puntos del país (como Oviedo, Villarrica, Chaco, Cerrito o Pilar), marginando de forma sistemática a los jóvenes ayolenses.

Cuestionamientos a las autoridades locales y a la EBY

En otro momento, Vega criticó que el municipio dependa íntegramente de la EBY incluso para el pago de salarios de sus funcionarios. Calificó este modelo de dependencia como un obstáculo para la autonomía del distrito.

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Sostuvo que tanto las autoridades municipales como varios referentes locales no asumen reclamos firmes ante la binacional debido a que son “zoqueteros” o empleados de la misma entidad.

Llamado a la industrialización y al voto consciente

Como solución de fondo a la dependencia de la pesca y de la asistencia estatal momentánea, planteó la urgente necesidad de promover la industrialización del municipio para generar fuentes de trabajo genuinas y estables.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a la ciudadanía de Ayolas a hacer valer el poder del sufragio en las próximas elecciones. “El pueblo va a tener el poder por un día; que use bien ese día para el bien de todos y recuerde las penurias que está pasando. Todos vivimos bajo la misma bandera”, concluyó.

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