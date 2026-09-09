Paraguay mantendrá un crecimiento económico por encima del promedio regional, afirman economistas

Los economistas de Itaú Unibanco, Andrés Pérez y Diego Ciongo, junto con el director de Mercados de Itaú Paraguay, Raúl Luraghi analizaron el panorama presupuestario, el tipo de cambio y las perspectivas de mercado para los próximos años.

Revisión al alza del PIB: expansión liderada por la soja y los servicios

En el curso de la reunión realizada este miércoles los economistas refirieron que el desempeño de la economía paraguaya llevó a Itaú a ajustar de forma positiva sus estimaciones de crecimiento de la actividad para el presente ejercicio.

“Nuestras perspectivas contemplan un crecimiento económico de Paraguay nuevamente por encima del resto de la región. La tasa de crecimiento potencial se encuentra por encima de otras economías gracias a un foco sostenido en la política económica que potencia la inversión”, dijo Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Unibanco para América Latina.

Aunque la actividad registró una moderación en el segundo trimestre, con un crecimiento interanual del Indicador Mensual de Actividad Económica (Imaep) de 4,2%, el arrastre estadístico acumulado del 4,3% asegura un cierre de año con cifras de expansión superiores al potencial.

Déficit fiscal: un desvío temporal sin impacto en el grado de inversión

La corrección en el déficit presupuestario genera debate en el ámbito político local. Las autoridades proyectan un techo fiscal de 3,2% del PIB para este año y de 3,9% para el siguiente. Sin embargo, los analistas de Itaú aclaran que estos números incluyen la cancelación de deudas acumuladas con sectores específicos.

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“El gobierno ha explicitado que esa corrección es temporal por la deuda con básicamente dos sectores. Hay que sacar ese efecto y el esfuerzo sería mucho más chico que el 3,9% de PIB planteado”, acotó Diego Ciongo, economista de Itaú BBA.

Al descontar esos pagos pendientes por obligaciones heredadas en salud e infraestructura, el saldo operativo corriente se sitúa cerca del 1,9% del PIB, lo que facilita el retorno a la meta del 1,5% fijada por la Ley de Responsabilidad Fiscal para 2028.

Itaú descarta revisiones negativas inmediatas por parte de las agencias calificadoras de riesgo, ya que estas priorizan las tendencias estructurales sobre los desajustes coyunturales. Además, el mercado internacional mantiene la confianza en los títulos paraguayos, los cuales cotizan con un riesgo país ubicado entre los más bajos de la región.

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Proyección del dólar y fortaleza del guaraní

La moneda local mostró un comportamiento sólido frente a la divisa estadounidense. Esta apreciación responde a un volumen elevado de divisas por cosechas agrícolas, al ingreso de capitales tras la obtención del grado de inversión, al debilitamiento global del dólar y al atractivo rendimiento de las tasas en guaraníes para estrategias de carry trade.

En el corto plazo, los ajustes previstos en la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos podrían revalorizar el dólar a nivel global. Pese a ello, las proyecciones para el mercado paraguayo marcan un tipo de cambio estable para los siguientes ejercicios.

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Inflación bajo control y resistencia ante shocks climáticos

La tasa de inflación en Paraguay se mantiene reducida y se ubicó en 1,5% interanual a agosto de 2026, alcanzando el límite inferior del rango de tolerancia del Banco Central del Paraguay (BCP). Esta situación contrasta con la presión inflacionaria observada en otras economías latinoamericanas.

“En Paraguay la inflación ha sorprendido a la baja, lo cual obedece a una serie de factores, pero principalmente a la importante apreciación del tipo de cambio en un contexto de una economía equilibrada”, afirmó Andrés Pérez, economista jefe de Itaú Unibanco para América Latina

Ante la eventual llegada de fenómenos climáticos como El Niño, Perez refirió que el país dispone de margen de maniobra. “Históricamente, las sequías provocan un impacto mayor en la actividad económica local que los períodos de lluvias intensas. La estabilidad en los precios de los alimentos, los descensos en bienes durables importados y la postura neutral del BCP refuerzan la capacidad de respuesta del mercado paraguayo frente a shocks externos”, concluyó.