Reposición del diesel está hoy a G. 9.200: es “insostenible” mantener precios, dice consultor

El precio internacional del diésel (heating oil) volvió a registrar un fuerte aumento y alcanzó ayer los US$ 4,72 por galón, de acuerdo con las cotizaciones de referencia del mercado de combustibles.

La presión llega en un momento particularmente sensible para el mercado paraguayo, que ya absorbió sucesivos reajustes durante este año. Tanto Petropar como los emblemas privados elevaron sus precios desde principios de este año, en un escenario marcado por el encarecimiento de los derivados del petróleo y la guerra en Medio Oriente.

Miguel Velázquez, quien además de dedicarse al rubro, es consultor nacional e internacional, explicó que desde el 7 de julio los emblemas están sosteniendo el precio del combustible, pero que en los últimos dos días el repunte en los precios fueron “terribles”. Mientras que el diesel aumentaría G. 800, las naftas estarían aumentando aproximadamente G. 350, según dijo.

“Hoy la reposición está en el orden de los G. 9.200, si yo repongo, si yo compro hoy diésel, me va a costar G. 9.200 por litro, sin considerar los márgenes de ganancia de la importadora, de la distribuidora y del operador, ponele un 15% más. Hoy el precio al público, si hoy vas a una estación de servicio vas a encontrar que está entre G. 8.290 y G. 8.490. Entonces, el precio de reposición ya está casi G. 800 más caro”, precisó.

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Aumento se produce desde el 7 de julio

Detalló que el nivel de almacenamiento es distinto por cada emblema, siendo el más importante Petróleos Paraguayos (Petropar) y después como que se da una suerte de “degrade” entre las empresas.

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Recordó que el aumento del precio del combustible ya se viene produciendo desde el 7 de julio, pero que las empresas están “aguantando” por los precios de Petropar que “ancla” la marca del mercado.

“Hoy día yo creo que ni Petropar debe estar ya en posición de sostener estos precios. O sea, quien se anima es el tema, en qué momento se anima y quién se anima a tirar la primera piedra. (...) Y como te digo, hay que elevar, lastimosamente es una mala noticia, pero es lo que se nos viene. Esto es insostenible realmente y si queremos que las empresas, no digo que van a quebrar, pero que se sostengan saludable en estos tiempos, corresponde un aumento”, refirió.

Sobre el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán, lo que genera problemas en el paso del petróleo por el Estrecho de Ormuz, dijo que el mismo hace que esté insostenible el precio, ya que antes del conflicto “la situación estaba tranquila”.

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Recordó que el precio se mueve de acuerdo a lo que pasa en las bolsas, porque la cotización que ofrece el proveedor está basado en las bolsas y las bolsas se mueven en base a sus temores, a los riesgos que existen, a los aumentos de los fletes, los seguros, bombardeo de aquí para allá, entonces, nadie se anima a mover sus embarcaciones por esa zona.

Sobre las promesas del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que el conflicto seguiría hasta noviembre de este año y que terminaría tras las elecciones legislativas, dijo que ya tiene una “colección de promesas” desde la semana siguiente al inicio del conflicto, pero que la guerra se mantuvo, por lo que hasta el momento, hasta noviembre tendrían precios altos o más elevados aún.