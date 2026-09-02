Otra vez sube el diésel a nivel internacional: ¿qué pasará en Paraguay?

El precio internacional del diésel (heating oil) volvió a registrar un fuerte aumento y alcanzó ayer los US$ 4,72 por galón, de acuerdo con las cotizaciones de referencia del mercado de combustibles. La nueva escalada genera preocupación entre los operadores locales, debido al impacto que puede tener sobre el costo de reposición de los próximos cargamentos.

La presión llega en un momento particularmente sensible para el mercado paraguayo, que ya absorbió sucesivos reajustes durante este año. Tanto Petropar como los emblemas privados elevaron sus precios desde principios de este año, en un escenario marcado por el encarecimiento de los derivados del petróleo y la guerra en Medio Oriente.

El comportamiento de la cotización internacional también muestra una elevada volatilidad. Según los registros mencionados por referentes del sector, el heating oil -referencia del precio del diésel- había retrocedido hasta niveles cercanos a US$ 4,10 por galón la semana pasada, pero posteriormente retomó con fuerza la tendencia alcista hasta llegar a los actuales US$ 4,72.

Para Miguel Velázquez, referente del sector de combustibles, el escenario ya resulta difícil de sostener para las empresas importadoras y comercializadoras. “Realmente es insostenible. Ya merecía tiempo atrás que suban más. Petropar lo alzó también. Ahora, con esto amerita un aumento, pero urgente”, señaló.

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Tensión internacional vuelve a golpear al mercado

Velázquez atribuyó parte de la aceleración reciente a la situación geopolítica y a los ataques registrados entre Estados Unidos e Irán, que volvieron a generar incertidumbre en los mercados internacionales de petróleo y sus derivados.

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La preocupación aumenta por la velocidad con la que se produjo el último movimiento. El referente señaló que la cotización llegó a subir varios centavos en cuestión de horas.

“Hace poco hubo una caída a US$ 4,10 más o menos antes de la semana pasada, pero hoy está en US$ 4,64, US$ 4,70 y esta es la de ahora. Ahora mismo está en US$ 4,72. Está realmente insostenible”, afirmó.

La situación representa una nueva amenaza para los costos de importación, debido a que las empresas deben tomar como referencia las cotizaciones internacionales para planificar la reposición de sus existencias.

El eventual traslado a los surtidores, sin embargo, dependerá también de otros factores, como los costos logísticos, el premio, los inventarios disponibles y los márgenes de comercialización de cada emblema.

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Advierten que podría venir otro reajuste

El principal factor de preocupación ahora es que las cotizaciones internacionales continúen en niveles elevados. Una caída importante durante las próximas semanas podría aliviar la presión sobre los costos, pero el escenario actual no apunta en esa dirección.

“Para que esa suba no se dé, tiene que haber una caída importante otra vez en las últimas semanas. Pero no es esa la tendencia”, sostuvo Velázquez.

El referente consideró que las empresas deberán evaluar individualmente el impacto que tendrá la nueva escalada sobre sus costos y determinar si corresponde trasladarlo al precio final. “Vamos a ver qué decide cada empresa ahora por su lado”, indicó.

Velázquez fue contundente al anticipar el escenario: “Yo creo que se avecina un aumento próximamente. Más antes que tarde”.

Combustibles ya subieron hasta 39% desde febrero

El nuevo repunte internacional se produce luego de importantes aumentos registrados en el mercado paraguayo durante los últimos meses, que se comenzaron a dar en marzo.

Una comparación de precios permite dimensionar el impacto acumulado. En el caso de Petropar, la nafta común pasó de G. 5.190 a G. 6.990 por litro, lo que representa un aumento de 34,7%.

La nafta intermedia subió de G. 5.690 a G. 7.490, un incremento de 31,6%, mientras que la nafta súper pasó de G. 7.040 a G. 8.840, equivalente a una suba de 25,6%.

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En el caso del diésel de Petropar pasó de G. 6.250 a G. 8.290, es decir, G. 2.040 más por litro, un aumento acumulado de 32,6%. El diésel premium, por su parte, pasó de G. 8.050 a G. 10.300, lo que representa una suba de 28%.

Los aumentos fueron todavía mayores en los emblemas privados. El diésel común pasó de G. 6.250 a G. 8.690 por litro, un incremento de 39%, mientras que el diésel premium aumentó de G. 8.050 a G. 10.600, equivalente a una suba de 31,7%.

La nafta común también acumuló una importante variación entre los privados, al pasar de G. 5.190 a G. 7.190, es decir, 38,5% más que en febrero.

Actualmente, la diferencia va de G. 200 a G. 400 por litro. En la nafta común, Petropar comercializa a G. 6.990 frente a G. 7.190 de los privados, mientras que en la nafta intermedia la diferencia también es de G. 200.