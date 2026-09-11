Concepción: falta de lluvia genera preocupación a pequeños productores

El presidente de la Asociación de Productores Feriantes de Concepción, Gerardo Echagüe, aseguró que en el sector rural se precisa con urgencia buenas lluvias.

Expresó que hace tiempo no se registran precipitaciones que puedan ayudar, por ejemplo, a la conservación de los pastizales.

“Aréma ndokyvéi ha upéa oafecta la rubro campesino agrícola, porque la amárente la gente del campo ojevale. Porque la roñotya ogermina porãve la okyrõ - Hace mucho tiempo que no se tiene buena lluvia y eso afecta al sector campesino agrícola, porque para los pobladores del campo es importante eso. Si hay lluvia lo que sembramos germina- ”, explicó el pequeño productor rural.

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Los rubros que se tienen en las huertas poseen regadío artificial, informó. Pero la preocupación se da por ejemplo en las plantaciones de mandioca, que actualmente es cada vez más difícil poder extraer de la tierra debido a la sequía.

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Sin informaciones

Consultado sobre informaciones que hayan recibido del denominado fenómeno de El Niño, Gerardo Echagüe, aseguró que sólo se ha enterado a través de los medios de comunicación. “Hasta ahora no hemos tenido- como asociación- ninguna reunión con las autoridades sobre ese tema”, afirmó.

Señaló que es importante que los productores conozcan del fenómeno para saber como afrontarlo.