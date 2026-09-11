Economía
11 de septiembre de 2026 a la - 13:40

Concepción: falta de lluvia genera preocupación a pequeños productores

Mujer sentada en silla verde, rodeada de mesas de madera con frutas y verduras en la feria campesina.
Pequeños productores que forman parte de la tradicional feria campesina en Concepción, están preocupados por la falta de lluvias importantes en la zona.Aldo Rojas

La falta de lluvias importantes en varias zonas del departamento de Concepción genera la preocupación de los pequeños productores. Aguardan información sobre el denominado fenómeno de El Niño para saber como afrontarlo.

Por Aldo Rojas

El presidente de la Asociación de Productores Feriantes de Concepción, Gerardo Echagüe, aseguró que en el sector rural se precisa con urgencia buenas lluvias.

Expresó que hace tiempo no se registran precipitaciones que puedan ayudar, por ejemplo, a la conservación de los pastizales.

Aréma ndokyvéi ha upéa oafecta la rubro campesino agrícola, porque la amárente la gente del campo ojevale. Porque la roñotya ogermina porãve la okyrõ - Hace mucho tiempo que no se tiene buena lluvia y eso afecta al sector campesino agrícola, porque para los pobladores del campo es importante eso. Si hay lluvia lo que sembramos germina- ”, explicó el pequeño productor rural.

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Los rubros que se tienen en las huertas poseen regadío artificial, informó. Pero la preocupación se da por ejemplo en las plantaciones de mandioca, que actualmente es cada vez más difícil poder extraer de la tierra debido a la sequía.

Hombre de 50 años con camiseta verde y gorra marrón, hablando con mujer en chaqueta rosa, rodeados de un ambiente de feria.
Gerardo Echagüe, líder campesino.

Sin informaciones

Consultado sobre informaciones que hayan recibido del denominado fenómeno de El Niño, Gerardo Echagüe, aseguró que sólo se ha enterado a través de los medios de comunicación. “Hasta ahora no hemos tenido- como asociación- ninguna reunión con las autoridades sobre ese tema”, afirmó.

Señaló que es importante que los productores conozcan del fenómeno para saber como afrontarlo.