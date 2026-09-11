Pescadores anuncian medidas de fuerza tras nuevo incumplimiento de Yacyretá

El representante del gremio, Tomás Bogado, expresó su indignación por la falta de voluntad de las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para cumplir con los compromisos asumidos. Señaló que la comunidad atraviesa una situación crítica, marcada por la escasez de alimentos y las penurias económicas.

Ante este escenario, el sector convocó a una asamblea general para definir las acciones que llevarán adelante. Entre las medidas anunciadas se encuentran el traslado con utensilios de cocina y el encadenamiento en los portones de la EBY, con el objetivo de visibilizar la situación de carencia que atraviesan.

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“La decisión está tomada de manera firme y unánime; mantendremos las medidas hasta obtener soluciones concretas”, remarcó el dirigente.

Bogado también solicitó la intervención directa del Poder Ejecutivo para fiscalizar la actuación de la binacional y exigir el cumplimiento de los compromisos asumidos.

Antecedentes

La crisis se origina principalmente por la masiva proliferación de algas en el río Paraná, derivada de la operación de la represa, que daña equipos y dificulta la actividad.

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El sector exige la limpieza urgente del cauce fluvial. Entrega mensual de kits alimentarios comprometidos. Reposición de elementos de pesca destruidos. Cupos laborales y participación en obras del proyecto Aña Cua, como compensación

El conflicto se prolonga desde diciembre de 2025; ya realizaron movilizaciones, cortes de ruta y mesas de diálogo que no dieron resultados duraderos. A principios de mes, tras las protestas, se anunció la entrega de asistencia alimenticia, pero ahora los pescadores denuncian nuevos incumplimientos.

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