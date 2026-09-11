Piden a Cancillería que informe sobre el estado real del proyecto hidroeléctrico Corpus Christi

El pedido de informe del diputado Mauricio Espínola (ANR - FR) dirigido al presidente de la Cámara, Raúl Latorre, busca obtener datos oficiales y actualizados sobre las acciones, gestiones y estudios realizados por Paraguay en torno al emprendimiento hidroeléctrico binacional “Corpus Christi-Itatí”.

En rigor son dos proyectos: Corpus Christi o Pindo i, frente a la localidad argentina Corpus, e Itacorá/Itatí, aguas abajo de la represa Yacyretá, frente a las localidades de Ita Corá (Paraguay (e Ita ti (Argentina).

Espínola fundamenta el pedido en las implicancias energéticas, económicas y ambientales del proyecto, así como en el aprovechamiento de recursos hídricos que Paraguay comparte con Argentina. El documento plantea la necesidad de conocer los antecedentes y compromisos internacionales existentes y el alcance de las gestiones en curso.

El pedido se ampara en la Ley N.° 5453/2015, que reglamenta el artículo 192 de la Constitución Nacional sobre pedidos de informes, y su modificatoria, la Ley N.° 7199/2024.

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“Este pedido no pretende adoptar una posición a favor o en contra de la construcción de este proyecto, sino que contar con la información necesaria para ejercer nuestra función de control y analizar cualquier decisión que pueda afectar a los intereses estratégicos de la República del Paraguay”, sostuvo Espínola al plantear este pedido ante el pleno.

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Las consultas

El artículo 1º de la resolución detalla las preguntas concretas que el Ejecutivo deberá responder. Entre los puntos más relevantes, se solicita precisar:

En qué etapa concreta se encuentra el proyecto, con las acciones e instituciones nacionales involucradas en los últimos años.

Si existe algún compromiso internacional ya asumido por Paraguay respecto de la construcción, concesión, administración o explotación del emprendimiento, y bajo qué instrumento jurídico.

Las condiciones técnicas, jurídicas, ambientales, económicas y diplomáticas necesarias para pasar de la actual etapa de estudios a las de diseño, licitación, construcción y explotación.

Las características técnicas previstas : potencia instalada, generación estimada, inversión requerida y modalidades de financiamiento.

Los beneficios económicos, energéticos y de infraestructura que corresponderían a Paraguay, y su participación en la generación y disposición de la energía.

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El punto sensible: la ubicación de la represa

Uno de los ejes centrales del pedido apunta al emplazamiento de la futura represa. La resolución exige que el Ejecutivo precise cuál es, o cuáles son, los sitios actualmente considerados para la construcción, y cuál constituye la alternativa oficial para los Gobiernos de Paraguay y Argentina.

También se pide informar si existen otras alternativas de ubicación en análisis, con sus fundamentos técnicos y ambientales, y si una eventual modificación del emplazamiento podría afectar los estudios de factibilidad y los acuerdos bilaterales ya alcanzados entre ambos países.

El pedido no se limita a preguntas, ya que la Cámara solicita, además, la remisión de copias de todos los informes, estudios técnicos, económicos, financieros, ambientales y de factibilidad realizados hasta la fecha sobre el proyecto.

A esto se suma la exigencia de recibir copia de todos los tratados, acuerdos, memorandos de entendimiento, actas y notas diplomáticas suscritos entre Paraguay y Argentina en relación con “Corpus Christi-Itatí”, así como el cronograma previsto para la actualización de estudios y las etapas siguientes del proyecto.

El artículo 2º de la resolución establece un plazo de 15 días hábiles para que el Poder Ejecutivo remita el informe a la Cámara de Diputados, conforme al marco legal citado. El artículo 3º dispone comunicar la resolución a las instancias correspondientes y su posterior archivo. El documento fue ingresado el 3 de setiembre a la Cámara de Diputados y se aprobó el pedido de informes el pasado martes, 8 de este mes.