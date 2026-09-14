Reiteran pedido de asfaltado en San José del Rosario

El reclamo de los habitantes obedece a que en el proyecto de pavimentación de la ruta PY22, conocida como “Corredor Norte”, que se encuentra en proceso de construcción, no están incluidos los 10 kilómetros de camino de tierra. Explicaron que es fundamental para los pobladores de varias comunidades rurales y del microcentro el asfaltado del trayecto.

Según los lugareños, a lo largo de la vía se encuentran asentadas muchas familias que necesitan un camino de todo tiempo para poder movilizarse, atendiendo que con cada lluvia grande prácticamente se quedan aisladas de las demás poblaciones.

El pedido de pavimentación incluye las compañías Escalera, Hugua Guasu, San Antonio, Costa Pucú y Santa Teresita, además del centro urbano de San José del Rosario, donde se encuentran instaladas la mayoría las instituciones públicas, como la Municipalidad, el puesto de salud, Registro Civil, dependencia policial, entre otras entidades.

Un poblador de la zona, Édgar Caballero, docente y director de una de las sedes educativas, manifestó que desde 2020 vienen realizando los trámites correspondientes ante las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para el asfaltado del acceso hasta el casco urbano de la ciudad. El propósito es solucionar el eterno inconveniente del mal estado de la única calle que une con la ruta PY22, que cruza a 10 kilómetros de la urbe principal del municipio.

Lea más: Camión con piedras se cayó de un puente en San José del Rosario

Es una necesidad

El educador mencionó que para los habitantes de San José es una necesidad contar con un camino de todo tiempo, atendiendo que cuando se registran fuertes lluvias es casi imposible movilizarse en esa parte de la población debido a las inundaciones que generan las aguas acumuladas en las zonas bajas, indicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hace aproximadamente siete años que venimos insistiendo al MOPC el asfaltado de nuestro camino, atendiendo que en las condiciones que estamos no vamos a poder salir del estancamiento de siempre debido a que el principal arma que necesita la gente para salir de la pobreza es contar con caminos en buenas condiciones”, subrayó.

Hay conversaciones con la ministra

Actualmente hay conversaciones con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, sobre la posibilidad de aprobar el pedido de pavimento de los habitantes del distrito de San José, mencionó el profesor Édgar Caballero.

Intentamos conocer la respuesta con relación a este reclamo con el director de Caminos Vecinales del MOPC, Ing. Guido Benítez, pero la comunicación no fue posible debido a que el teléfono estaba sin señal.