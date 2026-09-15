El Niño: descartan pico de crecida para fin de septiembre

El técnico del área de Hidrología de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), ingeniero Eduardo Dose, explicó a través de Misión FM 93,1 de Ayolas, que el cauce del río Paraná viene registrando promedios significativamente por debajo de los valores normales durante los últimos meses y años, por lo que recientes impulsos hidrológicos se perciben con mayor intensidad.

Estos caudales provienen principalmente de las precipitaciones registradas en la cuenca del río Iguazú y en la cuenca alta del Paraná, aguas arriba de la represa de Itaipú.

Respecto a la apertura de las compuertas de Itaipú, Dose aclaró que la activación del vertedero responde a la programación operativa y a la demanda energética, mientras que el caudal total erogado se mantiene dentro de un proceso controlado. Señaló que se prevé que el ascenso de las aguas alcance un pico temporal y posteriormente comience a descender hacia el fin de semana.

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Niveles en Ayolas y previsiones

En el puerto de Ayolas, los niveles del río Paraná se mantendrían entre los 3,10 metros (1,80 m es la cota normal) y 3,40 metros, todavía a más de un metro del nivel considerado de inundabilidad.

Se recuerda que el nivel de alerta se activa a los 4,20 metros, mientras que el límite de desborde en las zonas bajas de la ciudad se ubica en los 4,50 metros.

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Ante la preocupación de los pobladores ribereños sobre un eventual pico de crecida para finales de septiembre, Dose descartó que los modelos actuales indiquen ese escenario para dicha fecha. No obstante, advirtió que los pronósticos globales apuntan a que la mayor anomalía de precipitaciones y el principal impacto de El Niño se concentrarán durante el trimestre comprendido entre octubre y diciembre del 2026.

Desde el sector de Hidrología continuarán con el monitoreo diario y el seguimiento constante en un horizonte de 15 días, con el objetivo de emitir los avisos pertinentes a la población, explicó el técnico.

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