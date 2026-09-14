Preocupa repunte del río Paraná y falta de información en Ayolas

Vecinos de los barrios San José Obrero, San Rafael y María Auxiliadora expresaron su preocupación por la velocidad con la que aumenta el nivel del río y la escasez de información detallada sobre su comportamiento futuro.

La inquietud se agudiza porque muchas familias tienen ganado, huertas y cultivos de mandioca y maíz en zonas cercanas al río, que podrían verse afectados ante eventuales crecidas.

Lea más: El cambio para Ayolas provendrá del Partido Colorado, afirma candidato

Los pobladores manifestaron que trasladar el ganado requiere tiempo y resulta complejo, debido a la dificultad para conseguir campos de alquiler en la zona. También señalaron que existe resistencia a abandonar sus viviendas, pese a la necesidad de prepararse ante una posible mudanza.

Predicción de EBY

Según datos publicados en el sitio web de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), para este lunes se estima que el río Paraná, en el puerto de Ayolas, registre una altura de 3,25 metros, muy por encima de la cota normal de 1,80 m.

Para el martes se prevé que llegue a 3,38 m, mientras que entre miércoles y jueves alcanzaría los 3,40 m. Se recuerda que el nivel de alerta se activa a los 4,20 metros, mientras que el límite de desborde en las zonas bajas de la ciudad se ubica en los 4,50 metros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde la Central Hidroeléctrica Yacyretá aclararon que las previsiones de alturas se elaboran sobre la base de las condiciones actuales y los pronósticos disponibles. Por ello, están sujetas a revisión ante cambios hidrometeorológicos o modificaciones en las descargas de centrales ubicadas aguas arriba.

Lea más: Piden que Ayolas no sea solo "un paraíso junto al río", sino también en lo moral y espiritual

Antecedentes de inundaciones en la zona

Según registros, Ayolas cuenta con antecedentes de crecidas históricas y recientes que marcan la trayectoria crítica del cauce.

En 1983, el río Paraná alcanzó los 8,00 metros, el valor más alto registrado hasta la fecha y referencia de evento máximo para la región. En 2014 llegó a 7,30 metros, afectando amplias zonas ribereñas.

En 2018 se registró una cota de 7,00 metros, con evacuaciones preventivas. En octubre y noviembre de 2023, el río subió a 5,97 metros, superando en más de un metro la cota de inundabilidad de 4,50 m.

La crecida afectó a 573 familias, unas 2.744 personas. Quedaron anegados los barrios San Rafael, María Auxiliadora, San José y la zona de Atinguy, con activación de alerta roja y evacuaciones.

El Niño

Informes recientes advierten que el actual desarrollo del fenómeno El Niño presenta índices de intensidad creciente y podría superar eventos pasados. Por ello, octubre, noviembre y diciembre se perfilan como los meses de mayor riesgo hidrológico para Ayolas.