En Misiones afirman que el Partido Colorado llegará “con un pie en el estribo” a las elecciones municipales

El excandidato a intendente de Santiago, Misiones, y actual concejal departamental, Juan Achucarro (ANR – HC), manifestó su optimismo respecto a las elecciones municipales que se desarrollarán el próximo 4 de octubre y minimizó las diferencias internas dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Al ser consultado sobre las versiones que apuntan a una falta de consolidación del tradicional “abrazo republicano” y a la existencia de falencias internas en el departamento, Achucarro reconoció que “faltan algunos detalles por pulir”.

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No obstante, aseguró que la agrupación se encuentra “muy bien encaminada” y destacó que en Ayolas se cuenta con “un buen candidato”, en referencia a José Mutti, por lo que, según afirmó, tendrán “una gran victoria” en las elecciones municipales de octubre.

Mencionó que como agrupación política están acompañando fuertemente a los candidatos a intendente y concejales municipales en los barrios y compañías de los diferentes distritos de Misiones.

“Estamos en la recta final, con un pie en el estribo, y vamos a tener una gran victoria el próximo 4 de octubre”, señaló el edil departamental.

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