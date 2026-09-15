Itaipú: mantendrán controlada apertura del vertedero para evitar inundaciones ribereñas

El Ing. Silver Guerrero, superintendente de Operación de Itaipú, explicó que la apertura de las compuertas responde directamente al clima húmedo y a la presencia del fenómeno El Niño, situaciones que incrementaron la afluencia de agua hasta sobrepasar la capacidad de acumulación de la presa.

Ayer, 15 de septiembre, el caudal liberado alcanzó aproximadamente 2.800 m³/s mediante un esquema de abertura por horas que continuará replicándose en los próximos días según los requerimientos del sistema interconectado.

El vertedero estuvo abierto hasta cerca de las 15:00, según el esquema de programación y de nuevo lo abrirán hoy, miércoles 16, y durante la semana.

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Control preventivo y nivel del embalse

Para proteger la infraestructura de la hidroeléctrica, la binacional mantiene el embalse en su límite máximo de almacenamiento, fijado en 220,50 metros sobre el nivel del mar (msnm).

El Ing. Guerrero precisó que actualmente solo se encuentra operativa la canaleta izquierda de la estructura. “Lo vertido por ahora es una cantidad relativamente pequeña y no hay previsión de abrir las demás canaletas”, aseguró el profesional, aclarando que la evolución de la maniobra dependerá de las lluvias en las cuencas superiores.

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Asimismo, remarcó que las operaciones de la planta son normales y que el suministro eléctrico a la ANDE y al sistema brasileño no se ve afectado, priorizando la máxima generación posible antes de derivar el excedente de agua al vertedero.

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Impacto positivo aguas abajo y monitoreo continuo

El volumen de agua liberado por el vertedero sigue su curso sobre el río Paraná, lo que incrementará, de manera controlada, el cauce del río e inclusive mejorar la alimentación de la la Central Yacyretá.

Desde la institución enfatizaron que el procedimiento se realiza bajo estrictos parámetros de seguridad, que “no representa ningún riesgo para las poblaciones ribereñas ubicadas aguas abajo”, dado que busca precisamente amortiguar los golpes de agua.

La División de Hidrología y Estudios Energéticos de la Dirección Técnica de Itaipú ejecuta controles meteorológicos e hidrológicos preventivos cada diez días para ajustar la programación de la represa en tiempo real.