Economía
13 de septiembre de 2026 a la - 13:07

Itaipú abre una de las compuertas del vertedero: ¿por qué?

Represa Itaipú con compuertas abiertas liberando agua a gran caudal en un entorno natural con vegetación.
Itaipú habilitó la canaleta izquierda de su vertedero con una descarga de 1.735 m³/s por lluvias en la cuenca.

Itaipú abrió de forma programada este domingo una de las canaletas del vertedero para controlar el nivel del embalse, luego de las lluvias registradas en la cuenca de la represa. El caudal de descarga alcanza 1.735 metros cúbicos por segundo.

Por ABC Color

A las 01:50 de este domingo 13 de septiembre, la Central Hidroeléctrica Itaipú abrió de forma programada una de las canaletas de su vertedero para controlar el nivel del embalse, debido a las lluvias registradas en la cuenca incremental de la represa.

Según informó la Itaipú Binacional, fue habilitada la canaleta izquierda del vertedero, con una descarga de 1.735 metros cúbicos por segundo (m³/s). La estructura permanecerá abierta hasta que las condiciones hidrológicas permitan nuevamente su cierre.

La apertura responde al aumento de los aportes de agua provenientes de los ríos que desembocan directamente en el embalse de la central, como consecuencia de las precipitaciones registradas en los últimos días.

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Muro de represa con agua fluyendo violentamente desde compuertas, creando niebla, y torres eléctricas al fondo bajo un cielo nublado.
Itaipú Binacional habilita canaleta izquierda del vertedero con una descarga de 1.735 m³/s para regular el nivel del embalse.

Binacional atiende las necesidades energéticas

Itaipú señaló que continúa atendiendo las necesidades energéticas de Paraguay y Brasil mientras realiza el control del nivel de su embalse.

La central hidroeléctrica es del tipo “a filo de agua”, una característica que implica que cuenta con una capacidad de almacenamiento relativamente limitada y, por tanto, depende en mayor medida del comportamiento de los caudales que ingresan al embalse.

La apertura del vertedero permite liberar el excedente de agua cuando los aportes superan la capacidad de regulación necesaria para mantener el nivel operativo del embalse.

La entidad también recordó que las informaciones actualizadas sobre los niveles del río Paraná aguas abajo de la central pueden ser consultadas en su Boletín Hidrológico, disponible en el sitio web oficial de Itaipú Binacional.

Cartel de 'ITAIPU NACIONAL' en primer plano, con represa y paisaje natural al fondo bajo un cielo nublado.
Itaipú Binacional habilitó la canaleta izquierda del vertedero con una descarga de 1.735 m³/s para regular el embalse.