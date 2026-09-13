Itaipú abre una de las compuertas del vertedero: ¿por qué?

A las 01:50 de este domingo 13 de septiembre, la Central Hidroeléctrica Itaipú abrió de forma programada una de las canaletas de su vertedero para controlar el nivel del embalse, debido a las lluvias registradas en la cuenca incremental de la represa.

Según informó la Itaipú Binacional, fue habilitada la canaleta izquierda del vertedero, con una descarga de 1.735 metros cúbicos por segundo (m³/s). La estructura permanecerá abierta hasta que las condiciones hidrológicas permitan nuevamente su cierre.

La apertura responde al aumento de los aportes de agua provenientes de los ríos que desembocan directamente en el embalse de la central, como consecuencia de las precipitaciones registradas en los últimos días.

Lea más: Itaipú abre las compuertas del vertedero desde hoy

Binacional atiende las necesidades energéticas

Itaipú señaló que continúa atendiendo las necesidades energéticas de Paraguay y Brasil mientras realiza el control del nivel de su embalse.

La central hidroeléctrica es del tipo “a filo de agua”, una característica que implica que cuenta con una capacidad de almacenamiento relativamente limitada y, por tanto, depende en mayor medida del comportamiento de los caudales que ingresan al embalse.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La apertura del vertedero permite liberar el excedente de agua cuando los aportes superan la capacidad de regulación necesaria para mantener el nivel operativo del embalse.

La entidad también recordó que las informaciones actualizadas sobre los niveles del río Paraná aguas abajo de la central pueden ser consultadas en su Boletín Hidrológico, disponible en el sitio web oficial de Itaipú Binacional.