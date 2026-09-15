Itaipú: piden revocar suspensión de audiencia en la que Zacarías debía declarar por despidos

El litigio se enmarca en la causa “Gabriela González Buss y otros c/ Itaipú Binacional s/ reintegro al trabajo y cobro de guaraníes”, expediente N.º 150/2023, que se tramita ante el Juzgado de lo Laboral del Segundo Turno, Secretaría 4, a cargo de la jueza Guadalupe Fernández.

El comunicado difundido por los abogados de los demandantes recuerda que, en octubre de 2023, la dirección paraguaya de Itaipú dejó sin efecto la contratación de más de 180 personas que habían ingresado a la entidad a través del Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023.

La decisión se fundamentó, de acuerdo con el texto, en una revisión institucional que detectó irregularidades en el concurso, entre ellas presuntas inconsistencias en la divulgación de la convocatoria, en la verificación documental y en los criterios de selección aplicados.

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La mayoría de los afectados por este despido fueron admitidos en la binacional, tras semanas de protestas en las calles buscando reintegración. Sin embargo, unos 20 empleados que concursaron no volvieron a ser contratados.

Los trabajadores afectados, encabezados por Gabriela González Buss, iniciaron entonces la demanda laboral por la que reclaman su reintegro al trabajo y el reconocimiento de sus derechos.

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El comunicado sostiene que el expediente “ha permanecido dilatado durante más de dos años” debido a sucesivos incidentes, recusaciones, apelaciones y otras actuaciones promovidas por la parte demandada, es decir, Itaipú Binacional.

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Audiencia con el director, suspendida por segunda vez

En ese marco, el Juzgado había convocado nuevamente al director de Itaipú para que compareciera a absolver posiciones, es decir, a responder bajo juramento ante la jueza, el martes 22 de septiembre.

Sin embargo, esa audiencia volvió a suspenderse, luego de que la binacional planteara una apelación contra la resolución que la había fijado, según el mismo comunicado.

Ante esa nueva suspensión, los representantes legales de los extrabajadores solicitaron al Juzgado la revocatoria de la medida, con el objetivo de que la audiencia del director de Itaipú quede firme y se concrete.

El planteamiento fue presentado por los abogados Raúl Mongelós Schneider y Myrian Silva Almada, quienes interpusieron un recurso de reposición contra la suspensión.

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En el comunicado, los abogados advierten: “Suspender íntegramente la tramitación de las actuaciones hasta que el Tribunal de Apelación resuelva la cuestión incidental importa producir un efecto procesal mayor que el que naturalmente corresponde a la resolución impugnada”.

Y agregan, apuntando a la demora del proceso: “Habiendo transcurrido casi tres años sin siquiera culminar la etapa probatoria, el derecho de los trabajadores sigue siendo cercenado ... en estrados judiciales, siendo la parte más vulnerable dentro del proceso”.

El Juzgado llamó autos para resolver

De acuerdo con una cédula de notificación, fechada este martes 15 de septiembre, el Juzgado de lo Laboral del Segundo Turno, Secretaría 4, dictó una providencia respecto del recurso de reposición interpuesto por Mongelós Schneider y Silva Almada.

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La resolución textual del despacho judicial indica: “Del recurso de reposición interpuesto por los abogados Raúl Mongelós Schneider y Myrian Silva Almada, llámese autos para resolver”.

Esto significa que la jueza Guadalupe Fernández deberá expedirse próximamente si corresponde o no dejar sin efecto la suspensión de la audiencia y, con ello, si el director de Itaipú, finalmente, deberá presentarse a declarar en el marco del juicio por el reintegro de los trabajadores despedidos.