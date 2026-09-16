Economía
16 de septiembre de 2026 a la - 01:59

Río Paraná sube a 3,19 metros en Ayolas; prevén cota de 3,30 m

Preocupa repunte del río Paraná en Ayolas.
El río Paraná desborda en la playa municipal de Ayolas .Miguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El nivel del río Paraná alcanzó los 3,19 metros en el puerto local, situado aguas abajo de la Hidroeléctrica Yacyretá. La cota podría llegar a 3,30 metros en los próximos días.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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De acuerdo con los datos técnicos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el río Paraná continúa en ascenso y podría alcanzar una cota de aproximadamente 3,30 metros en los días sucesivos.

El nivel normal del cauce en Ayolas es de 1,80 m, mientras que la alerta se activa a partir de los 4,20 metros y el límite de desborde en las zonas bajas se establece en 4,50 m.

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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, señaló que no existe pronóstico de afectaciones graves para la zona. No obstante, podrían registrarse inconvenientes aislados en sectores bajos, islas y zonas de carrizales, debido a su mayor exposición al aumento del nivel del río.

Asimismo, el organismo recordó a la ciudadanía que el nivel de inundabilidad en Ayolas está establecido en 4,50 metros. En ese sentido, la cota actual y la proyectada para los próximos días se mantienen por debajo del umbral considerado de peligro de desborde.

El COE mantiene un monitoreo permanente de la situación hidrológica y anunció que comunicará de manera inmediata cualquier variación que requiera la adopción de medidas preventivas.

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