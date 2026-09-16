Río Paraná sube a 3,19 metros en Ayolas; prevén cota de 3,30 m

De acuerdo con los datos técnicos de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), el río Paraná continúa en ascenso y podría alcanzar una cota de aproximadamente 3,30 metros en los días sucesivos.

El nivel normal del cauce en Ayolas es de 1,80 m, mientras que la alerta se activa a partir de los 4,20 metros y el límite de desborde en las zonas bajas se establece en 4,50 m.

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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de Ayolas, señaló que no existe pronóstico de afectaciones graves para la zona. No obstante, podrían registrarse inconvenientes aislados en sectores bajos, islas y zonas de carrizales, debido a su mayor exposición al aumento del nivel del río.

Asimismo, el organismo recordó a la ciudadanía que el nivel de inundabilidad en Ayolas está establecido en 4,50 metros. En ese sentido, la cota actual y la proyectada para los próximos días se mantienen por debajo del umbral considerado de peligro de desborde.

El COE mantiene un monitoreo permanente de la situación hidrológica y anunció que comunicará de manera inmediata cualquier variación que requiera la adopción de medidas preventivas.

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