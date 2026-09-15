Pescadores anuncian encadenamiento frente a la sede de Yacyretá

El dirigente de pescadores de la zona de Puerto Carrizal, compañía Atinguy, Tomás Bogado, denunció que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) mantienen en el olvido al sector ante la crecida del río Paraná.

Bogado señaló que, debido al sistemático incumplimiento de las promesas de asistencia, los pescadores decidieron movilizarse y adoptar medidas radicales, incluyendo encadenamientos frente a la sede de Yacyretá en Ayolas.

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El dirigente manifestó que las autoridades de la binacional utilizaron promesas para desactivar anteriores medidas de fuerza. Sin embargo, tras levantar las protestas bajo la promesa de recibir asistencia, no se concretaron los compromisos asumidos.

Principales reclamos del sector

Entre los principales reclamos del sector pesquero se encuentra la asistencia alimentaria inmediata para paliar la crisis provocada por la crecida de las aguas del río Paraná y la consecuente imposibilidad de trabajar.

Asimismo, exigen el cumplimiento del acuerdo firmado por la Dirección de la EBY para la provisión de herramientas de trabajo, cuyo cumplimiento se encuentra trabado actualmente por la burocracia interna de los funcionarios.

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Los pescadores también reclaman su inclusión en los trabajos de limpieza del río Paraná y en tareas vinculadas al proyecto Aña Cuá.

En otro momento, Tomás Bogado criticó con dureza la actitud de los políticos que acuden a los barrios a solicitar votos, mientras los pescadores deben mendigar asistencia ante el impacto del embalse de la hidroeléctrica.

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