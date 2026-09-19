Santaní: preparan parcelas para la siembra de sésamo de la temporada

De esta cantidad de parcelas previstas para esta temporada, 3.000 corresponden a la zona sur y 2.000 a la parte norte del departamento.

Un detalle no menor de esta actividad agrícola tiene que ver con la disminución del porcentaje del cultivo del producto, pero que, sin embargo, un importante grupo de labriegos sigue trabajando en el rubro.

Los municipios con mayor cantidad de siembra de sésamo son San Estanislao, Choré, Gral. Aquino, Liberación, Itacurubí del Rosario, Guajayví y Capiibary, aunque también hay otros distritos donde los agricultores se dedican a la producción de sésamo, pero en menor proporción.

El productor Ángel Morel, de la Calle 2 Mil Bertoni, jurisdicción de Santaní, comentó que en estos momentos la mayoría de los sesameros se encuentran enfocados en la preparación del suelo destinado para la zafra de la temporada, aprovechando principalmente la buena lluvia registrada en la zona.

Seguidamente, manifestó que la colonia Moisés Bertoni se caracteriza como una de las áreas con mayor cantidad de producción de la oleaginosa, seguida de la colonia Defensores del Chaco, ambas del municipio de San Estanislao.

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Rendimiento y buen precio

En lo que respecta a las expectativas de los agricultores, Morel expresó que, como todos los años, los sesameros esperan conseguir un excelente rendimiento de las parcelas y un buen precio en el mercado local que les permita solventar el costo que implica el cuidado del cultivo, refirió.

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“Esperamos que en esta zafra el sésamo tenga un precio mejor que la temporada anterior, porque hasta hoy los acopiadores todavía no dieron un precio base del producto, pero tenemos la esperanza de que alcance por lo menos los 6 mil guaraníes en el momento de la comercialización para que nos pueda sobrar algo de la venta”, agregó.

Acompañamiento de la Deag

Según los sesameros, muchos de los agricultores están trabajando en forma coordinada con técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (Deag) en este proyecto agrícola, específicamente en la preparación del suelo y para la posterior siembra.