Nueva York, Londres y París lideran Índice Global de Ciudades de Oxford Economics

Oxford Economics construye el ranking sobre cinco grandes dimensiones: Economía, Capital Humano, Calidad de Vida, Medio Ambiente y Gobernanza. La categoría económica analiza el tamaño, estructura y crecimiento de la economía de cada ciudad; Capital Humano considera educación, entorno empresarial y tendencias demográficas; Calidad de Vida incorpora bienestar, ingresos, salud y acceso a servicios; Medio Ambiente mide factores vinculados al cambio climático; y Gobernanza evalúa estabilidad política y protección de derechos.

La ponderación no es uniforme. Economía tiene un peso de 30%; Capital Humano, 25%; Calidad de Vida, 25%; Medio Ambiente, 10%; y Gobernanza, 10%. Así, las tres primeras dimensiones explican conjuntamente el 80% del resultado final. Cada indicador es normalizado en una escala de 0 a 100 y posteriormente combinado para determinar el puntaje general.

Dentro de Economía se incluyen variables como PIB, crecimiento, estabilidad económica, PIB por habitante, empleo y diversidad productiva. Capital Humano incorpora crecimiento poblacional, estructura etaria, universidades, sedes corporativas, educación y población extranjera. Calidad de Vida toma en cuenta desigualdad, ingreso disponible, costo de vivienda, expectativa de vida, criminalidad y oferta cultural.

En tanto, Medio Ambiente considera calidad del aire, intensidad de emisiones, riesgo de desastres y anomalías de temperatura y precipitaciones. Gobernanza incluye instituciones, estabilidad política, ambiente de negocios y libertades civiles. Esta última categoría se calcula a nivel nacional, por lo que todas las ciudades de un mismo país reciben la misma posición en Gobernanza. Un punto importante es que las cifras de cada categoría representan posiciones dentro del ranking de 1.000 ciudades: cuanto menor es el número, mejor es la ubicación.

- Las 10 ciudades mejor posicionadas:

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Nueva York ocupa el primer puesto general del Global Cities Index 2026. La ciudad estadounidense es también primera en Economía y quinta en Capital Humano, aunque se ubica en el puesto 86 en Calidad de Vida, 262 en Medio Ambiente y 198 en Gobernanza.

Londres ocupa la segunda posición general. La capital británica se encuentra séptima en Economía y lidera el ranking de Capital Humano. En Calidad de Vida se ubica en el puesto 147, en Medio Ambiente en el 64 y en Gobernanza en el 140.

París completa el podio mundial. La capital francesa ocupa el puesto 13 en Economía, séptimo en Capital Humano y décimo en Calidad de Vida. En Medio Ambiente se encuentra en la posición 83 y en Gobernanza en la 317.

Seattle aparece cuarta en la clasificación general. La ciudad estadounidense ocupa el cuarto lugar en Economía, el 47 en Capital Humano, el 22 en Calidad de Vida y el 28 en Medio Ambiente. En Gobernanza comparte el puesto 198 asignado a las ciudades de Estados Unidos.

San Francisco se ubica quinta. Ocupa el quinto lugar en Economía, el 37 en Capital Humano, el 50 en Calidad de Vida y el 54 en Medio Ambiente. Al igual que Seattle y otras ciudades estadounidenses, su posición en Gobernanza es 198.

Dublín alcanza la sexta posición general, con el puesto 12 en Economía, 35 en Capital Humano, 70 en Calidad de Vida y un destacado noveno lugar en Medio Ambiente. En Gobernanza ocupa el puesto 58.

Boston se encuentra séptima. Se ubica novena tanto en Economía como en Capital Humano, 40 en Calidad de Vida, 289 en Medio Ambiente y 198 en Gobernanza.

San José ocupa el octavo puesto general. La ciudad estadounidense es tercera en Economía, 121 en Capital Humano, 13 en Calidad de Vida, 52 en Medio Ambiente y 198 en Gobernanza.

Tokio se posiciona novena. La capital japonesa ocupa el puesto 45 en Economía, tercero en Capital Humano, 99 en Calidad de Vida y 454 en Medio Ambiente. Su mejor desempeño relativo aparece en Gobernanza, donde Japón ocupa el puesto 21.

Zúrich completa las diez primeras posiciones. La ciudad suiza ocupa el puesto 29 en Economía, 27 en Capital Humano, 14 en Calidad de Vida, 124 en Medio Ambiente y 46 en Gobernanza.

En términos de puntaje general, Nueva York alcanza 100 puntos; Londres 98,8; París 93,4; Seattle 92,8; San Francisco 91,9; Dublín 91,3; Boston 90,7; San José 89,6; Tokio 89,5 y Zúrich 89,1.

La clasificación muestra que una ciudad no necesita liderar todas las dimensiones para ocupar los primeros lugares. Nueva York, por ejemplo, es primera en Economía y quinta en Capital Humano, pero se encuentra mucho más atrás en Medio Ambiente y Gobernanza. En sentido contrario, una posición relativamente favorable en una categoría tampoco alcanza para compensar rezagos profundos en las demás. Puerto Príncipe, por ejemplo, ocupa el puesto 199 en Medio Ambiente, pero aparece en el 999 en Calidad de Vida.

El índice de Oxford Economics evidencia que el desempeño urbano global depende de una combinación de escala económica, formación de capital humano, bienestar, sostenibilidad ambiental e institucionalidad. La estructura de ponderaciones también explica por qué Economía, Capital Humano y Calidad de Vida resultan determinantes: juntas concentran cuatro quintas partes del puntaje final.

En la próxima edición, se analiza la posición de Paraguay con respecto a las principales economías de la región.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.