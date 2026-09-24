Aumenta la importación de vehículos eléctricos e híbridos en Paraguay

El vicepresidente de la Cadam, Víctor Servín, detalló que hasta agosto de este año, la importación de vehículos híbridos o eléctricos alcanzó un 14,7% sobre 24,700 unidades, una cifra que resulta un incremento en comparación al año pasado.

En 2025, el mercado cerró con un 10,5% de participación sobre 39.000 unidades y al respecto aseguró que en el segmento de los vehículos 100% eléctricos se va a un ritmo “más lento y pequeño” en comparación a los híbridos.

A su criterio, la preferencia por los modelos híbridos respondería a la necesidad de reducir el consumo de combustibles, ya que según explicó, estos vehículos combinan un motor eléctrico con uno de gasolina para reducir el riesgo “de que te quedes” sin movilidad por una falta de carga de batería.

“En el caso del híbrido entiendo que tiene que ver, digamos, por la confianza todavía en cuanto a que es un sistema mixto. Es como que todavía el eléctrico genera muchas dudas y a lo mejor hay hasta prejuicios”, citó.

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Ventajas y mantenimiento de los vehículos

Otro punto que mencionó el empresario es que el mantenimiento de los vehículos híbridos y eléctricos es prácticamente “casi cero” en comparación con los motores convencionales.

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“¿Qué mantenés en un eléctrico? Y pastillas de freno y pastillas de freno y pastillas de freno", comentó, en un sentido de enfatizar pocos cambios durante los mantenimientos.

En lo que refiere a la vida vida útil de las baterías, citó que los nuevos equipos cuentan con mayor tecnología y la duración de su funcionamiento debería ser entre seis y ocho años.

Finalmente, la diferencia de precio entre un vehículo a combustión y uno híbrido se sitúa entre el 15% y el 20%, aunque para mitigar esta brecha, el Gobierno mantiene la exoneración de aranceles e IVA.

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