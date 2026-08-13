Cada hora ingresa un auto eléctrico o híbrido al país: el crecimiento es del 169%

Cada 63 minutos, en promedio, un vehículo híbrido o eléctrico cruza la frontera y entra al parque automotor paraguayo. No es una proyección optimista: es el ritmo que dejó el primer semestre de 2026. Ingresaron 4.098 unidades de este tipo, contra 1.521 en el mismo período del año anterior. El auto “solo a nafta” ya no es la norma en las concesionarias del país.

Diego Lovera, gerente de Marketing de CADAM (Cámara de Distribuidores de Automotores), lo resume en una cifra simple: “Este volumen ya representa aproximadamente el 10% del total de vehículos nuevos importados. Uno de cada diez autos que ingresan actualmente al país incorpora tecnología híbrida o eléctrica”, señala.

Los híbridos todavía lideran

Dentro del universo electrificado, los híbridos convencionales (HEV) concentran la mayor porción: 54,6% del total, con 2.238 unidades en el semestre. Los híbridos enchufables (PHEV) suman 28,6% (1.172 unidades) y los eléctricos puros (BEV) llegan al 16,8%, con 688 unidades.

Para Lovera, la composición muestra un consumidor que avanza por etapas: los híbridos convencionales operan como puerta de entrada, mientras los enchufables y los eléctricos puros ganan terreno a medida que mejora la infraestructura de carga.

El mapa de marcas ya tiene protagonistas claros. En HEV, Toyota concentra el 38,1% de las importaciones, seguida por KIA (28,8%) y Hyundai (9,5%). En PHEV, BYD lidera con 14,2%, delante de Jetour y Chery. Y en eléctricos puros, BYD también encabeza, con 16,6%, seguida por Chevrolet, con 13,4%.

50 marcas y 200 modelos en el mercado paraguayo

El otro cambio de fondo es la multiplicación de la oferta. Hoy compiten cerca de 50 marcas y más de 200 modelos entre autos, SUV, camionetas, utilitarios y camiones. El desembarco de fabricantes chinos, dice Lovera, reordenó el tablero competitivo: estas marcas ya están presentes en prácticamente todos los segmentos, con precios agresivos que aceleran la adopción.

La decisión de compra también cambió de naturaleza. Ya no se trata de elegir entre un puñado de modelos híbridos o eléctricos, sino de encontrar la alternativa que encaje con el presupuesto, el uso diario y las necesidades de cada usuario.

El financiamiento es la pieza que terminó de destrabar la demanda. Concesionarias y bancos ya ofrecen planes de hasta 96 cuotas con tasas competitivas, lo que baja una barrera de entrada que antes era determinante. A eso se suma un comprador cada vez más atento al costo total: menos gasto en combustible y mantenimiento pesa tanto como el precio de lista.

Las garantías de fábrica —que en algunas marcas asociadas a CADAM llegan a 100.000 kilómetros, más de cinco años y hasta ocho años en ciertos casos— cierran el combo que convenció a más compradores.

La preferencia por SUV y pick-up se mantiene

El comprador de vehículos electrificados replica el gusto general del mercado paraguayo: las SUV y las pick-up explican cerca del 82% de todo lo que se importa, y esa preferencia se traslada de lleno a los híbridos y eléctricos. La demanda mezcla a particulares que buscan un vehículo familiar con empresas que renuevan flotas para logística de última milla, donde el ahorro diario en combustible pesa en la ecuación.

Según Lovera, la electricidad también le da al consumidor paraguayo algo que valora cada vez más: independencia frente a los vaivenes del precio de los combustibles, en un país con tarifa eléctrica competitiva. La mayoría de las concesionarias ya entrega un cargador domiciliario junto con la compra, aunque el desafío pendiente es otro: ampliar los puntos de carga públicos.

Algunas marcas ya instalan sus propios equipos y, en los últimos meses, empresas internacionales especializadas en cargadores comenzaron a desembarcar en el país.

Transformación de la posventa

El crecimiento del parque electrificado también empuja cambios puertas adentro del negocio automotor. Talleres y empresas de autopartes deben incorporar protocolos nuevos, capacitar técnicos y equiparse con herramientas específicas.

Los motores eléctricos reducen la necesidad de filtros y lubricantes tradicionales, pero suman mantenimiento de frenos, suspensión, neumáticos y procedimientos propios para el manejo seguro de baterías.

El mercado podría llegar al 15%

CADAM proyecta que la importación general de vehículos nuevos cierre 2026 con un crecimiento de entre 5% y 10%, mientras la participación de las tecnologías electrificadas sigue en ascenso.

Si el ritmo de adopción se mantiene y la infraestructura de carga se fortalece, Lovera estima que los híbridos y eléctricos podrían llegar a representar hasta el 15% del mercado de vehículos nuevos.

El otro dato que empuja la curva hacia arriba es el precio de entrada, que bajó. Los eléctricos más económicos —compactos de origen chino o de ensamble regional— parten desde unos US$ 12.000 hasta US$ 15.000. De ahí para arriba, la oferta se extiende hacia SUV, utilitarios y modelos de mayores prestaciones, con créditos de hasta 84 meses.