La XXIV Edición de la Pesca del Dorado será este domingo

El evento deportivo y turístico más tradicional del sur del país se desarrollará desde las 08:00, con modalidad de pesca embarcada en las aguas del río Paraná. La actividad reunirá a pescadores deportivos de diferentes puntos del país, además de participantes de Argentina y Brasil.

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La competencia tendrá una duración de ocho horas de pesca embarcada, desde las 08:00 hasta las 16:00. La actividad forma parte de la oferta de turismo interno de Ayolas y busca convocar a aficionados a la pesca deportiva durante el fin de semana largo.

El torneo se rige por la modalidad de pesca con devolución: todos los ejemplares capturados son devueltos al río en perfecto estado. Por segundo año consecutivo, incluye la categoría inclusiva, siendo el único certamen en el país con esta adaptación.

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Las tripulaciones, de tres a cinco integrantes, pueden incorporar a personas con discapacidad física o visual junto a sus asistentes, en igualdad de condiciones. La propuesta amplía las posibilidades de participación en una actividad que forma parte de la oferta turistica de Ayolas.

Premios millonarios

La competición reparte en total más de G. 100.000.000 en premios en efectivo y equipos. Los principales galardones son: 1.er puesto: G. 50.000.000; 2.º puesto: motor fuera de borda Mercury 15 HP; 3.er puesto: G. 10.000.000; 4.º puesto: motor fuera de borda Genovo 3,6 HP; 5.º puesto: generador Yamaha EF1000.

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Del 6.º al 9.º puesto recibirán G. 2.500.000 cada uno, mientras que el 10.º puesto tendrá como premio una mesa de truco para ocho personas.

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