Falta de título de Rivas pone en riesgo decisiones del JEM

El legislador manifestó que se ha comprobado que el exsenador y expresidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Hernán Rivas, no ostenta el título de abogado, y ese hecho tiene graves consecuencias jurídicas e institucionales.

En ese sentido, señaló que la irregularidad reviste especial gravedad por los cargos que llegó a ocupar, ya que, como senador, accedió a la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, órgano extrapoder del Estado.

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Al no contar con la habilitación profesional requerida, todo lo actuado durante su permanencia en ese cuerpo podría quedar invalidado. Las personas afectadas por decisiones en las que intervino tienen derecho a recurrir esas resoluciones, generando incertidumbre jurídica de alcance impredecible.

El caso de Hernán Rivas revela la fragilidad de los mecanismos de verificación que deberían garantizar la idoneidad de los funcionarios públicos. La falta de controles efectivos, que corresponden al Ministerio de Educación y otras instancias competentes, crea un sistema predispuesto a favorecer la irregularidad.

“Cuando no existe responsabilidad ni supervisión, se abre camino a la corrupción”, advirtió Valdez.

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No es un caso aislado

“La situación de Hernán Rivas no es excepcional. El propio Ministerio de Educación ha denunciado cientos de casos de presunta falsificación de títulos en procesos recientes”, manifestó.

El hecho cobra mayor relevancia por la alta investidura del cargo que ocupó, pero evidencia un problema estructural que se agudiza cuanto más se profundizan las investigaciones.

Las autoridades competentes ya deberían estar adoptando los recaudos legales correspondientes. Se espera que se determinen responsabilidades y se implementen mecanismos de control rigurosos para evitar que hechos similares se repitan, agrego.

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