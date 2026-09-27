Cobro de regalías biotecnológicas: ¿por qué Feprinco advierte riesgos ante la propuesta de Soroka?

Si bien en el Senado se postergó por 30 días el estudio del proyecto de ley que establece condiciones para el cobro de regalías biotecnológicas agrícolas y modifica la Ley N.º 1630/00 de Patentes de Invención, impulsado por el senador colorado Colym Soroka, la Feprinco se pronunció al respecto.

La iniciativa presentada por el legislador colorado a inicios de septiembre busca establecer nuevas reglas para el cobro de regalías por el uso de biotecnología en la agricultura, vinculando ese pago con la presencia y eficacia de esta en los cultivos. Para ello, plantea modificar la Ley de Patentes.

En esa línea, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) advierte que el proyecto podría generar riesgos para Paraguay, especialmente porque, según el gremio, afectaría derechos de propiedad intelectual y podría entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por el país.

Al respecto, el presidente de Feprinco, Enrique Duarte, comentó a ABC que el principal riesgo es generar inseguridad jurídica y desalentar inversiones en innovación y tecnología.

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“En el sector sojero, solo alrededor del 30% de las semillas utilizadas son certificadas. Una norma que debilite la protección de la propiedad intelectual podría reducir aún más ese porcentaje, ampliar el mercado informal y afectar también la recaudación tributaria”, señaló.

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Riesgo para la llegada de nuevas tecnologías e inversiones

Sobre el impacto que podría tener la aprobación del proyecto tal como se encuentra, Duarte sostuvo que la protección de la propiedad intelectual es un factor central para decidir dónde introducir nuevas tecnologías.

El dirigente añadió que la aprobación de la propuesta transmitiría una señal negativa y podría llevar a las empresas a postergar inversiones o priorizar otros mercados.

“Sabemos que algunas tecnologías biotecnológicas evalúan actualmente ingresar al país, y la Cámara de Comercio Paraguayo-Alemana, manifestó su preocupación por esta iniciativa en una reunión en el Congreso, por lo que el riesgo es real”, acotó.

Consultado sobre si recibieron consultas de empresas nacionales o extranjeras preocupadas por los cambios que plantea el proyecto, manifestó que sí, además de representaciones diplomáticas interesadas en conocer la posición del sector privado.

“Los pronunciamientos presentados por Feprinco, otros gremios y distintas instituciones públicas reflejan una preocupación generalizada sobre sus efectos”, agregó.

Compromisos internacionales

En ese sentido, el gremio que aglutina a los sectores de la producción, la industria, comercio y los servicios ya había remitido una nota al presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC).

En la citada nota advertía que algunos puntos del proyecto podrían entrar en conflicto con compromisos internacionales asumidos por Paraguay en materia de propiedad intelectual, como el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y el acuerdo Mercosur–Unión Europea.

En cuanto a las implicancias concretas que podría tener el proyecto para el acuerdo Mercosur–UE, Duarte explicó que el capítulo 13 del acuerdo reafirma la protección de la propiedad intelectual y las obligaciones asumidas en el marco del ADPIC.

El gremialista sostuvo que, si el proyecto fuera aprobado, podrían surgir cuestionamientos sobre su compatibilidad con esos compromisos. Además, citó que el capítulo 21 contempla mecanismos de solución de controversias que podrían activarse frente a un eventual incumplimiento.

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Reglas de juego

Respecto de uno de los argumentos del senador Soroka, referido a evitar cobros excesivos de regalías y proteger a los productores, Duarte respondió que los acuerdos comerciales se discuten en la mesa, con reglas claras y voluntad de ambas partes.

“Si hay desacuerdos, se negocian, lo que no corresponde es pretender cambiar las reglas del juego desde afuera y a conveniencia. Porque una cosa es cuestionar un contrato y otra muy distinta pretender que la informalidad dicte las reglas de quienes cumplen con la ley”, cerró.