Ybytymí: productores denuncian retraso en entrega de semillas

Los productores nucleados en la Asociación de Productores Frutihortícolas y Pecuarios de Ybytymí expresan su preocupación ante un presunto incumplimiento por parte del Centro de Desarrollo Agropecuario (CDA) de Paraguarí -dependiente del MAG- en lo que refiere a la entrega de semillas de papa.

Según el presidente de la mencionada asociación, Pedro César Caballero, hace un mes se habían entregado bolsas de semillas a otros productores de la zona y la promesa fue que en diez días después de esa entrega, las semillas iban a ellos. Sin embargo, su denuncia se concentra en que eso hasta ahora no ocurrió.

Al respecto explicó que el tiempo ideal para la siembra culmina entre el 20 y el 22 de julio, ya que sembrar después de esa fecha, especialmente entrando a agosto, implica prácticamente el fracaso de la producción debido a los ciclos naturales del cultivo.

También aseguró que hubo varias comunicaciones con directores y encargados departamentales referente a las entregas, pero pese a las comunicaciones, aparentemente las autoridades solamente “se pasan la pelota”.

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“Incertidumbre total”

Para los afectados, la situación tiene una considerable repercusión en su economía, ya que la preparación de la tierra también representa un costo elevado. También confirmó que para mañana presentarán una nota a las autoridades del CDA de Paraguarí por el caso, ya que el sustento de varias familias se encuentra en riesgo.

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“Estábamos esperanzados; la promesa es que se iba a cumplir y nunca se cumplió hasta hoy. Estamos muy preocupados porque ya es la etapa final para la siembra. Es una incertidumbre total; cada año tenemos problemas”, lamentó.

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