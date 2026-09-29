Cómo podés saber tu NIS de la ANDE y para qué sirve

¿Qué es el NIS? El Número Identificador de Suministro (NIS) es el dato que identifica a cada cliente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE). Según la estatal, es único y tiene siete dígitos.

Para encontrarlo, basta con revisar la factura de energía eléctrica: el NIS figura en la parte superior del documento. La ANDE recomienda tenerlo anotado o a mano antes de comunicarse con la institución.

Según la empresa estatal, la gestión es más ágil con ese dato. “Con tu NIS, tu gestión es más rápida. [...] Si lo tenés a mano, podemos atender tus reclamos y consultas al instante. Revisá tu factura y anotá tu NIS”, explicó la ANDE hace un año cuando realizó una campaña para que sus clientes reconozcan su propio NIS.

Desde la institución habían explicado que el NIS resulta esencial para ubicar el inmueble y era necesario para el registro de un reclamo, ya que funciona como una identificación única del cliente.

Cada NIS está asociado a un punto de suministro eléctrico específico. Eso permite a la ANDE geolocalizar el lugar del reclamo y evitar errores o demoras en la atención.

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Para qué sirve tenerlo a mano

La ANDE lo definió como “la cédula de identidad de cada usuario”. Entre las ventajas que destacó figuran una atención más rápida, menos tiempo de espera y mayor exactitud para llegar al lugar donde se reporta el problema.

El objetivo era estandarizar el proceso de reclamos y optimizar la respuesta en situaciones urgentes, como cortes de energía o fallas técnicas.

La ANDE también pidió a los usuarios que aprendan a identificar su número y lo memoricen. “Aprendé a identificarlo”, recomendó la institución en sus materiales informativos.

Cómo ubicar tu NIS, paso a paso