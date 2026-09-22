Lo que dijo Santiago Peña sobre la inteligencia artificial en Estados Unidos

Luego de participar este martes de un encuentro sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo en Nueva York, el presidente Santiago Peña opinó que Paraguay se encuentra en una “situación privilegiada” para tener protagonismo en el desarrollo de ese tipo de tecnología en América Latina.

“Paraguay tiene energía eléctrica limpia y renovable, ya es el tercer país más grande del mundo en producción de criptoactivos”, dijo el mandatario en conversación con medios de comunicación. “Estamos en una situación privilegiada para tener un lugar de protagonismo en esta carrera tecnológica”, enfatizó.

Agregó que la región latinoamericana en general tiene condiciones para beneficiarse de esa carrera.

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“Tenemos tierra, agua, energía, gente joven, profesionales de enorme capacidad, no podemos estar ausentes de estas conversaciones”, subrayó.

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“Riesgos de mejora y beneficio”

La regulación de la inteligencia artificial ante posibles riesgos de seguridad que esa tecnología podría plantear se ha vuelto un tema relevante en discusiones a nivel de Estados y de grandes actores del sector tecnológico en las últimas semanas.

Sobre ese punto, el presidente Peña opinó que “los riesgos de mejora y beneficio son mucho mayores que los riesgos hacia abajo”.

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“Tenemos que saber administrar esto, va a tener un efecto que va a transformar a todas las economías del mundo y América Latina no puede perder esta oportunidad”, insistió.

Paraguay y la “transición” en Venezuela

Antes de viajar a Nueva York –donde participará de la Asamblea General de Naciones Unidas-, el presidente Peña viajó el pasado fin de semana a Venezuela, donde se reunió en Caracas con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, en un primer paso para una eventual normalización de los lazos diplomáticos entre Paraguay y Venezuela, inexistentes desde hace años.

Rodríguez asumió de forma interina la presidencia de Venezuela luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en enero por fuerzas estadounidenses durante un ataque a Caracas. Maduro se encuentra en prisión en Nueva York, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.

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Al ser consultado sobre su visita a Venezuela, el presidente Peña afirmó que Paraguay puede asistir en la “transición” de Venezuela, haciendo valer su experiencia institucional tras el derrocamiento de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

“Entendemos lo que implica el proceso de transición”, dijo. “Paraguay quiere colaborar, estamos para ayudar a Venezuela a hacer esa transición y entregar al pueblo venezolano el poder de decidir quién es su autoridad”, detalló.