Elecciones en Brasil: Ferreira anticipa posible llegada de empresarios a Paraguay

Brasil tendrá este domingo 4 de octubre la primera vuelta de sus elecciones generales. Los brasileños elegirán presidente, gobernadores, diputados federales y estaduales, además de renovar dos tercios del Senado. Sobre el punto, el exministro y economista Dr. Manuel Ferreira dijo que una eventual victoria de Luiz Inácio Lula da Silva podría impulsar la llegada de empresarios y empresas brasileñas a Paraguay.

Durante el programa Enfoque Económico, emitido este sábado por ABC TV y ABC Cardinal, Ferreira centró su análisis en la presión tributaria brasileña y en las diferencias económicas entre las distintas regiones del vecino país.

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Elecciones en Brasil: por qué el resultado importa a Paraguay

Brasil tiene una relación económica directa con Paraguay. Ambos países comparten frontera, existe un fuerte movimiento comercial y una importante comunidad brasileña reside en territorio paraguayo.

Para Ferreira, el resultado electoral adquiere relevancia por las medidas económicas que podría adoptar el próximo gobierno y por la reacción de los empresarios ante eventuales cambios en materia de impuestos.

“Si gana Lula en segunda vuelta, va a haber un desbande de empresarios brasileros o de empresas brasileras y el destino principal va a ser Paraguay”, afirmó el economista.

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Según explicó el analista, uno de los factores que podría impulsar ese movimiento es la discusión tributaria que existe en Brasil. Señaló que el país ya definió parte de la estructura de su reforma, aunque todavía quedan pendientes las tasas que tendrá cada impuesto.

Reforma tributaria de Brasil entra en el análisis

Ferreira citó como ejemplo la discusión sobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Indicó que dentro del debate aparecen tasas que podrían llegar al 27%, aunque aclaró que aún no existe una definición cerrada.

Para explicar el peso de ese porcentaje, planteó el caso de la compra de un electrodoméstico o un producto con un precio de US$ 1.000 podría alcanzar US$ 1.270 con un impuesto del 27%.

El economista vinculó este debate con el temor que, según su análisis, existe entre parte del sector empresarial brasileño ante una posible mayor carga tributaria. “Yo creo que mucha gente va a venir por ese tema tributario y el miedo a ese tema tributario”, expresó.

Paraguay podría captar inversiones y empresas brasileñas

En ese sentido, Ferreira sostuvo que la polarización política de Brasil puede tener consecuencias económicas más allá de sus fronteras. Paraguay aparece, según su planteamiento, como uno de los posibles destinos para capitales y empresas que busquen trasladar operaciones.

El análisis también puso atención sobre los estados brasileños más cercanos al territorio paraguayo. Su peso económico y político puede incidir directamente sobre las zonas fronterizas y el comercio bilateral.

“Sobre todo hay que ver cómo se componen las cámaras y las gobernaciones de estos estados que rodean a Paraguay, sobre todo Paraná y Mato Grosso do Sul, que son los estados que a nosotros más nos impactan”, señaló Ferreira.

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Brasil llega a las elecciones con presión sobre empresas y consumidores

El economista también describió dificultades dentro de la economía brasileña. Mencionó una tasa de interés elevada y problemas en el sector minorista, además de empresas y personas con dificultades financieras.

Dentro de ese escenario, el resultado electoral puede modificar las expectativas de empresarios que ya observan con atención la futura política tributaria.

Para Paraguay, la elección brasileña supera así el plano político. Según Ferreira, los cambios impositivos, la composición del Congreso brasileño y el rumbo de los estados fronterizos pueden abrir un nuevo escenario para la llegada de capital y empresas al país.