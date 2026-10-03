Elecciones de Brasil: qué está en juego para el comercio y las inversiones con Paraguay

Este domingo 4 de octubre se realizarán las elecciones generales en Brasil, con una eventual segunda vuelta el 25 de octubre. En Paraguay, los comicios son seguidos de cerca debido al peso de Brasil en el comercio exterior y a la creciente presencia de capital brasileño en la economía local.

La incidencia de Brasil también se refleja en la inversión extranjera directa (IED). Según un informe de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), elaborado por Mentu Asociados, en 2024 las inversiones provenientes de la citada nación alcanzaron US$ 110,2 millones, mientras que el saldo acumulado llegó a US$ 1.517,7 millones, equivalente al 14,6% del total de la IED en Paraguay.

En este contexto, el especialista en inversiones Óscar Mersán comentó que la presencia de capital brasileño en Paraguay adquiere “un peso cada vez mayor”.

Lea más: Comercio e inversiones de Brasil impulsan la industria paraguaya en 2025

Señaló que, a abril de 2026, 165 empresas maquiladoras tenían participación brasileña y compartió que la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap) estimó que cerca del 70% del capital invertido bajo este régimen es de origen brasileño.

Añadió que, en el primer semestre, las exportaciones de maquila crecieron 25%, hasta US$ 717 millones, y que Brasil absorbió el 62% de esos envíos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El fenómeno va más allá de la industria. De las 47.687 solicitudes de residencia registradas en 2025, alrededor del 47% correspondió a brasileños. Además, Alto Paraná, concentra 160 de las 324 maquiladoras del país y cerca del 90% de las consultas de empresarios que recibe la Gobernación viene de Brasil”, agregó.

“Gane quien gane”

Para Mersán, el punto de partida es que, gane quien gane, “el costo de Brasil no bajará” al menos en los próximos cuatro años. Sostuvo que la carga tributaria, la burocracia y las exigencias laborales y regulatorias son problemas estructurales que ningún gobierno puede revertir en un mandato, y menos aún con un Congreso fragmentado y poco margen fiscal.

Ante este escenario, indicó que las empresas seguirán llegando a Paraguay y que lo que podría cambiar es la intensidad y el perfil de quienes llegan.

Desde el sector empresarial, subrayó que algunos de los rubros con mayores oportunidades serían la maquila industrial orientada al mercado brasileño (autopartes, confecciones, plásticos, componentes eléctricos y farmacéutica), la agroindustria con mayor valor agregado y las industrias intensivas en energía y mano de obra.

Aumento del flujo migratorio hacia Paraguay

En cuanto al movimiento de personas, Mersán planteó que, si gana Lula, también podría potenciarse el flujo migratorio hacia Paraguay.

Según su análisis, esto beneficiaría a sectores como la construcción y el desarrollo inmobiliario, la educación y la salud privada, los servicios financieros y profesionales, y el comercio en general.

“Paraguay podría vivir una migración de personas igual o mayor a cualquier otra de su historia, con impacto fuerte en ciudades como Ciudad del Este, Hernandarias, Asunción y el área metropolitana”, amplió.

Integración entre ambos países

A su turno, el economista Jorge Garicoche mencionó que, independientemente de quién gane las elecciones en el vecino país, las inversiones brasileñas seguirán porque Brasil mantiene políticas de Estado y de Gobierno orientadas a fortalecer su presencia en el comercio internacional.

En ese sentido, sostuvo que Paraguay representa para Brasil una oportunidad para mejorar su competitividad, ya que ambos países no necesariamente compiten por las mismas empresas, sino que pueden integrarse dentro de una misma cadena productiva.

“Es cierto que algunas que otras industrias dejaron de operar en Brasil y se fueron a Paraguay, pero son muy pocas. Pero no es la norma, sino que es parte del proceso productivo: lo traigo a Paraguay para ganar competitividad. Y eso seguirá porque los costos tributarios son importantes en Brasil”, apuntó.

El real, una preocupación

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguay Brasil (CCPB), Fabio Fustagno, mencionó que podría haber un impacto en el ritmo de radicación de inversiones brasileñas en Paraguay, dependiendo del resultado electoral.

Sobre las preocupaciones de los empresarios paraguayos, dijo que la principal debería ser una eventual devaluación del real, debido al nivel de endeudamiento de Brasil.

“Si se sigue endeudando y, para sostener los programas sociales que dispone, existe un riesgo de devaluación del real. Eso es preocupante para Paraguay, porque se debería estar atento, porque el guaraní no será más competitivo de lo que es hoy”, aseveró al referirse a lo que considera el principal riesgo para Paraguay.

Lea más: Comercio Paraguay–Brasil crece 9% y suma nuevos rubros en el primer cuatrimestre

Brasil, socio estratégico para Paraguay

El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, señaló que el sector empresarial sigue con expectativa las elecciones que se desarrollarán este domingo y que, independientemente del rumbo político que adopte Brasil, será clave preservar las relaciones comerciales y avanzar en una mayor complementariedad productiva entre ambos países.

Aclaró que la inquietud no está relacionada con la orientación política que adopte el país vecino, sino con las posibles repercusiones económicas de las decisiones que tome el próximo gobierno.

“Siempre tenemos que mantener las relaciones cordiales, no solo porque es un país con una influencia económica muy alta sobre Paraguay, sino también porque es nuestro mayor socio comercial”, concluyó.