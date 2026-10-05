Política fiscal en los países exportadores de materias primas y lecciones para Paraguay

En este panorama regional y global, Paraguay se clasifica formalmente como un país emergente exportador neto de productos agrícolas. Dado que los precios internacionales de las materias primas experimentan severos ciclos de auge y caída, los ingresos fiscales del Estado quedan expuestos a una marcada inestabilidad, lo que dificulta la planificación presupuestaria a largo plazo y la provisión continua de servicios públicos esenciales.

El estudio expresa que la volatilidad de las materias primas genera una habitual prociclicidad fiscal, caracterizada por el aumento del gasto público o el recorte de impuestos durante las bonanzas, y el recorte de inversión o suba de impuestos durante las desaceleraciones. Como los incrementos de gasto y las exenciones tributarias son políticamente populares pero difíciles de revertir en momentos de crisis, los presupuestos sufren un deterioro paulatino que incrementa los déficits y la deuda pública.

Esta respuesta fiscal procíclica amplía en más de un quinto el impacto negativo de los choques de precios sobre el Producto Interno Bruto (PIB), el denominado efecto pours o de amplificación, con lo cual, la fluctuación del PIB en los países emergentes es más de tres veces mayor que en las economías avanzadas ante choques de similar magnitud.

Para las economías exportadoras agrícolas, el informe revela dinámicas fiscales especialmente complejas. A diferencia de los países petroleros o mineros, que suelen lograr mejoras en su saldo primario durante los períodos de auge, los exportadores agrícolas registran un crecimiento del gasto real en las bonanzas que tiende a neutralizar las ganancias impositivas extraordinarias. En consecuencia, los saldos primarios se mantienen casi inalterados a lo largo del ciclo, lo que deja a estas economías altamente expuestas a la acumulación de deuda externa y a una pesada carga de intereses durante las caídas de precios.

Para el caso de Paraguay y los demás países exportadores de materia prima, esta trampa de prociclicidad recalca el riesgo macroeconómico de expandir gastos corrientes rígidos durante ciclos de precios elevados en rubros clave.

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Frente a estos riesgos, el documento evalúa la efectividad de las reglas fiscales y los Fondos de Inversión Soberana (SWF, por sus siglas en inglés). Aunque más del 50% de los países exportadores de commodities adoptaron reglas fiscales (como límites al déficit o la deuda), la evidencia demuestra que su sola existencia no basta para frenar la prociclicidad si carecen de mecanismos formales de cumplimiento o de flexibilidad institucional.

Por el contrario, la presencia de los Fondos de Inversión Soberana y de marcos de gasto a mediano plazo demuestran ser la herramienta más efectiva para evitar el “efecto voracidad” político, ya que permite ahorrar los ingresos extraordinarios durante los auges para amortiguar las recesiones. Asimismo, la estabilidad gubernamental, el control de la corrupción y el Estado de derecho son factores institucionales determinantes para reducir la volatilidad fiscal.

El informe del Banco Mundial ofrece reformas prioritarias para consolidar la resiliencia fiscal en economías agrícolas como Paraguay. Se destaca la necesidad de diseñar reglas fiscales operativas vinculadas a metas de sostenibilidad de deuda y límites al gasto corriente. Del mismo modo, es fundamental fortalecer la movilización de ingresos no provenientes de materias primas, modernizar la administración tributaria mediante herramientas digitales y garantizar una total transparencia presupuestaria. Canalizar los excedentes de los ciclos de bonanza hacia inversiones estratégicas en infraestructura rural, desarrollo tecnológico e investigación agrícola permitirá convertir la volatilidad de los precios en un motor de desarrollo equitativo y duradero.

Finalmente, el apoyo de la comunidad internacional será clave para que las economías emergentes y en desarrollo fortalezcan sus instituciones fiscales, accedan a financiamiento adecuado y consoliden marcos de política más creíbles y sostenibles en el tiempo.

*Este artículo fue elaborado por MF Economía e Inversiones.