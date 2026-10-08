La infraestructura vial, uno de los desafíos del nuevo intendente de Carapeguá

Uno de los principales desafíos del intendente electo de Carapeguá (departamento de Paraguarí), Juan Aurelio Bobadilla Sánchez (Alianza), es mejorar los caminos rurales y del casco urbano.

La falta de infraestructura vial en condiciones adecuadas afecta a pobladores y agricultores que requieren de una red vial de todo tiempo para el traslado de la producción del campo a los centros de acopio.

Entre las alternativas que deberá analizar la nueva administración figura la construcción de pavimentación pétrea en los accesos rurales.

Uno de los tramos que requiere atención urgente es el conecta la ruta PY01 con las compañías Aguai’y, Beni Loma y Tajy Loma, con salida hacia la ruta Nueva Italia. La mejora de estos caminos permitiría fortalecer la conexión entre las comunidades y facilitar el traslado de la producción agrícola.

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Además, la administración comunal que asumirá el noviembre deberá implementar pavimentación pétrea en los diferentes barrios de este distrito, que desde hace años están abandonados y sin proyección alguna.

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Desde hace años, en el tramo de la calle Senadora Leónidas Páez de Virgilli, la Gobernación de Paraguarí tiene proyectada la concreción de unas ocho cuadras de empedrado en doble avenida, pero inexplicablemente no se concretó. Es otro punto que requerirá de la gestión de las autoridades electas el 4 de octubre.

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Para el intendente electo, Juan Aurelio Bobadilla Sánchez, quien asumirá el cargo durante el acto de juramento previsto para el próximo 3 de noviembre, el desafío será avanzar en una planificación vial que permita mejorar progresivamente los caminos rurales y urbanos, priorizando los sectores con mayor circulación y necesidad de conexión.