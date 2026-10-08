Pilar: Comuna reclama limpieza en defensa costera y Consorcio dice que ya superó lo exigido

La Municipalidad de Pilar emitió un comunicado mediante el cual solicita al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), al Consorcio Sanitario Ñeembucú y a la empresa fiscalizadora CIALPA disponer trabajos de limpieza, despeje y mantenimiento en las zonas intervenidas por las obras correspondientes a la Fase B de la Defensa Costera. Explica que el objetivo de prevenir posibles anegamientos y garantizar el adecuado escurrimiento de las aguas pluviales.

El pedido fue realizado luego de controles aleatorios efectuados por inspectores municipales.

La comuna planteó la necesidad de verificar que canales, cunetas, desagües y demás vías de escurrimiento se encuentren libres de tierra, sedimentos, residuos, materiales de construcción, maquinarias u otros elementos que puedan obstaculizar el normal flujo del agua.

La Municipalidad también reclamó que las calles intervenidas por la obra sean dejadas en iguales o mejores condiciones, de manera a garantizar la transitabilidad de los vecinos.

El planteamiento municipal tuvo una respuesta del Consorcio Sanitario Ñeembucú, responsable de la ejecución de la Fase B, que informó sobre los trabajos de limpieza realizados y sostuvo que las labores ejecutadas superan ampliamente lo establecido en el contrato.

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Consorcio dice que realizó 8,3 kilómetros de limpieza

El Consorcio Sanitario Ñeembucú respondió mediante otro comunicado, En el escrito comparte la necesidad de mantener operativo el sistema de drenaje de Pilar, especialmente ante los pronósticos meteorológicos y la posibilidad de lluvias intensas. los pronósticos meteorológicos y la posibilidad de lluvias intensas.

La empresa afirmó que viene colaborando con la Municipalidad en la limpieza de canales existentes, incluso en barrios donde todavía no se realizaron intervenciones correspondientes a la obra de la Defensa Costera.

Según el informe divulgado por el Consorcio, contractualmente está previsto ejecutar el rubro de limpieza de canales en una extensión de 3,1 kilómetros. Sin embargo, sostiene que hasta la fecha ya realizó trabajos en 8,3 kilómetros de canales ubicados en diferentes barrios de Pilar.

De acuerdo con la empresa, esta cantidad representa una extensión considerablemente superior a la establecida contractualmente y responde, según expresa el comunicado, a su compromiso con la ciudad de Pilar.

El Consorcio manifestó además que mantiene controles permanentes en sus áreas de trabajo para evitar la acumulación de tierra, sedimentos, residuos, materiales de construcción o maquinarias que puedan convertirse en obstáculos para el escurrimiento de las aguas.

Invitan a verificar los trabajos en el terreno

Ante el planteamiento realizado por la Municipalidad, el Consorcio Sanitario Ñeembucú reafirmó su disposición a continuar trabajando de manera coordinada con las instituciones involucradas.

En ese sentido, invitó a las autoridades y a los sectores interesados para verificar directamente en el terreno los avances de los trabajos y las condiciones actuales de los canales mencionados.

La empresa dice que su prioridad es el bienestar de los pobladores de Pilar y la correcta ejecución de las obras correspondientes a la Fase B de la Defensa Costera.

La Municipalidad, por su parte, informó que continuará realizando dentro de sus competencias tareas de limpieza, mantenimiento y despeje de canales y desagües. También insta a los organismos y empresas responsables de obras a asumir las acciones correspondientes en sus respectivas zonas de intervención.

El intercambio de comunicados se produce en un contexto de necesidad de obras preventivas ante la posibilidad de lluvias intensas y la urgencia de mantener operativo el sistema de drenaje de Pilar, particularmente en los sectores donde se desarrollan obras de infraestructura.