MEF requiere a municipios datos sobre sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General de Desarrollo Territorial (DGDT) dependiente del Viceministerio de Economía y Planificación (VEP), solicitó oficialmente a todos los gobiernos municipales del país la remisión de información actualizada sobre sus instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.

La iniciativa del MEF se lleva a cabo, según precisaron desde la institución, en el marco de la Ley N.° 3.966/2010 “Orgánica Municipal” y de las normativas vigentes del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026, aprobado mediante la Ley N° 7.609/2025. El objetivo institucional es disponer de un diagnóstico actualizado de la planificación local e identificar alternativas de asistencia técnica y acompañamiento que, dentro de las atribuciones del MEF, permitan fortalecer los procesos que impulse cada municipio.

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Documentación solicitada a los municipios

El requerimiento abarca información y documentación detallada respecto a la situación de los Planes de Desarrollo Municipal y de los Planes de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT), abarcando aquellos que se encuentren aprobados, elaborados pendientes de aprobación o en plena etapa de elaboración. Asimismo, las administraciones municipales deberán informar sobre las disposiciones normativas adoptadas para la reglamentación o implementación de dichos planes, al igual que sobre la conformación de sus respectivos Consejos de Desarrollo.

Desde la institución estatal aclararon que, incluso en los casos en que el municipio no cuente con alguno de los instrumentos citados, las autoridades locales deben completar y enviar igualmente el formulario de respuesta, a fin de contar con un panorama nacional integral de la situación.

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Plazo de presentación y descarga de formularios

Las municipalidades deberán enviar la información requerida a la Dirección General de Desarrollo Territorial a más tardar el viernes 30 de octubre de este año, siguiendo el procedimiento fijado en la nota remitida a cada comuna. El formulario de respuesta y la copia de la nota oficial se encuentran disponibles para su descarga pública en el portal institucional (https://www.mef.gov.py/es/poutfichas)