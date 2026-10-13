PGN 2027: Fiscalía pide US$ 72 millones más para infraestructura, sedes propias y tecnología forense

El Ministerio Público pide G. 1,29 billones para el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, equivalentes a cerca de US$ 199 millones calculados con el tipo de cambio de G. 6.458 por dólar proyectado en el PGN 2027. La propuesta supera en unos US$ 72 millones los US$ 127 millones contemplados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Ayer lunes, ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), el fiscal general Emiliano Rolón reclamó fondos para edificios propios y equipos que permitan mejorar la investigación de delitos.

Rolón apunta con estos recursos a atender necesidades que exceden el pago de salarios, con espacios adecuados para analizar pruebas y recibir a las víctimas. “Lo que hoy discutimos y desde hace unos años no es más que el presupuesto ordinario”, expresó ante los legisladores.

La solicitud contempla servicios básicos y alquileres, además de obras en sedes regionales. También incluye tecnología especializada y capacitación. En materia salarial, Rolón señaló la pérdida del poder de compra durante los últimos 5 años y pidió mejorar las partidas para secretarios fiscales y auxiliares.

Fiscalía reclama edificios propios: el 90% de sus locales son alquilados

Rolón afirmó que el 90% de los locales del Ministerio Público son alquilados. Muchos funcionan en edificios antiguos o en instalaciones que no fueron diseñadas para las tareas fiscales. “¿Cómo albergar tecnologías en esas edificaciones muy antiguas?”, cuestionó ante la CBP.

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La institución dispone de 38 predios recibidos mediante donaciones de gobernaciones y municipios. El fiscal general propuso utilizarlos para construir sedes propias, con una expansión durante los próximos cinco o diez años.

Para el norte, mencionó las localidades de Concepción o Pedro Juan Caballero. En el Chaco, citó las ciudades de Mariscal Estigarribia o Filadelfia.

Sede de la Fiscalía en Encarnación requiere US$ 5 millones

Uno de los pedidos concretos es completar el edificio de once pisos que el Ministerio Público tiene en la localidad de Encarnación, departamento de Itapúa.

Según Rolón, su recuperación fue posible después de unos 10 años. Terminar la obra y prepararla para albergar tecnología requiere US$ 5 millones. El fiscal general pidió apoyo para concluirla en 2027. Dijo que la sede podría atender necesidades de los departamentos de Alto Paraná, Itapúa y Misiones.

El planteamiento incluye espacios para psicología y medicina forense, así como instalaciones para examinar pruebas, resaltó.

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Laboratorios forenses y morgues: cuánto cuesta la inversión

La presentación del Ministerio Público estima una inversión única de G. 13.598 millones por cada cabecera departamental.

El monto comprende una morgue y un depósito de evidencias, además de un laboratorio forense básico con equipamiento. El laboratorio representa G. 7.000 millones, a los que se suman G. 2.100 millones para máquinas y muebles.

La morgue de 170 metros cuadrados requiere G. 1.360 millones y otros G. 408 millones para equipamiento. El depósito de evidencias de 300 metros cuadrados demanda G. 2.100 millones, más G. 630 millones para máquinas y muebles. A esa inversión inicial se agrega un gasto mensual de G. 470 millones para suministros generales.

Ministerio Público necesita duplicar la cantidad de fiscales

Rolón indicó que la institución cuenta con unos 6.000 funcionarios y aproximadamente 350 fiscales. Para atender a una población de 7 millones de habitantes, estimó que hacen falta al menos 700 fiscales.

Según explicó, la falta de personal limita la respuesta a las causas penales. Los agentes deben evaluar las pruebas y participar en las distintas etapas del proceso judicial.

La presentación describe una unidad fiscal de siete integrantes: un agente fiscal con dos asistentes, acompañado por tres secretarios y un auxiliar.

La infraestructura básica de cada unidad requiere G. 1.140 millones. Ese total incluye G. 600 millones para dos camionetas y G. 343 millones para equipos informáticos. Los espacios físicos representan G. 49 millones, mientras que los suministros generales demandan G. 150 millones.

Fiscalía reporta postergaciones por cerca de G. 1,3 billones

El documento presentado por Rolón compara los recursos solicitados con los asignados entre 2023 y 2026. La institución estima que las diferencias acumuladas representan postergaciones por aproximadamente G. 1,3 billones.

La presentación identifica once áreas con necesidades urgentes de inversión. Incluye la violencia familiar y la atención a niños y adolescentes, así como el crimen organizado transnacional. También señala los delitos económicos y la lucha contra la corrupción, junto con los delitos informáticos y la protección a denunciantes.

El reclamo abarca oficinas propias y laboratorios forenses. Contempla centros de atención a víctimas y oficinas de denuncias penales, además de la morgue del Ministerio Público y la seguridad de los fiscales.

Rolón sostuvo que los gastos destinados al funcionamiento cotidiano prácticamente no tuvieron cambios durante 8 a 10 años. Con el pedido para el PGN 2027, refirió que busca más recursos para sostener la atención de las causas y construir las instalaciones que requiere la investigación penal.

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