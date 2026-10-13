PGN 2027: Legisladores cuestionan bajo acceso de productores a Hambre Cero y MAG admite dificultades en compras

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, reconoció ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) que la participación registrada de la agricultura familiar en las compras de Hambre Cero alcanza el 6,4%, por debajo del mínimo del 10%.

Los legisladores reclamaron cifras sobre el dinero que reciben los productores y cuestionaron la ejecución de recursos del MAG, durante la defensa de su presupuesto para 2027.

Giménez explicó que los pagos a plazo y las ventas a través de intermediarios dificultan el acceso directo de los agricultores al programa. También admitió que existen operaciones sin comprobantes legales, lo que impide identificar todas las compras de productos de la agricultura familiar.

El presupuesto global 2027 previsto para el MAG asciende a G. 651.681 millones (cerca de US$ 110 millones), un 1,95% más que en el proyecto de 2026, de acuerdo con una revisión documental de ABC.

No obstante, en su exposición de ayer ante la CBP, el titular del MAG, Carlos Giménez, habló de los G. 463.846 millones para ejecutar sus programas misionales. Esta suma es equivalente a US$ 71,8 millones (según el dólar proyectado en el PGN para el año que viene que es de G. 6.458).

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Hambre Cero: productores necesitan cobrar al contado

El diputado Hugo Meza pidió al ministro precisar el impacto económico de Hambre Cero sobre los pequeños y medianos productores. Respaldó la alimentación escolar, pero cuestionó la falta de una estrategia clara para que los agricultores aprovechen ese mercado. “¿Cuál es el impacto económico al pequeño y mediano productor en plata?”, preguntó.

Giménez respondió que algunos productores prefieren vender a un intermediario porque reciben el dinero de inmediato. En cambio, las empresas proveedoras de alimentación escolar pueden pagar con cheques a plazo, una espera que el agricultor no siempre puede afrontar.

El ministro señaló que esa modalidad también dificulta medir la participación real del sector. Cuando el productor vende a un tercero, su operación puede quedar fuera del registro de compras directas de las empresas proveedoras.

Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) que ejecuta el programa Hambre Cero alcanza a más de 1.050.000 estudiantes de aproximadamente 7.000 instituciones educativas distribuidas en los 263 distritos del país.

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Presupuesto del MAG 2027: aumento del 7% y ejecución cuestionada

El senador Líder Amarilla cuestionó una ejecución presupuestaria del 61%. Preguntó si ese nivel responde a problemas de gestión del MAG o a restricciones en la entrega de fondos por parte del MEF.

Según las cifras que expuso, el presupuesto del ministerio pasaría de G. 432.000 millones a G. 463.000 millones en 2027. La diferencia es de G. 31.000 millones, equivalente a un aumento del 7%.

El senador también citó recursos por US$ 500 millones para Hambre Cero este año. Consultó si los pequeños productores tienen capacidad para cubrir las compras previstas y de dónde provienen los alimentos que adquieren las empresas del programa.

Giménez sostuvo que la producción nacional puede abastecer el porcentaje requerido, aunque aclaró que la disponibilidad depende del producto y de la época del año. Admitió que Paraguay todavía no puede cubrir con producción propia la demanda de papa y cebolla durante todo el año.

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Más préstamos y dudas sobre la ejecución del PIMA

El senador Ignacio Iramain planteó otra preocupación: el aumento del presupuesto no asegura que los recursos lleguen al productor. Según los datos que citó, en 2025 la ejecución presupuestaria fue del 39,1%. Las transferencias alcanzaron el 26,6%, mientras que los servicios personales llegaron al 89,5%.

Preguntó qué falló en el Proyecto Inserción a Mercados Agrarios (PIMA) y qué cambios justifican su refuerzo para 2027. También solicitó explicar cómo se ejecutarían G. 49.000 millones adicionales de crédito público para ese proyecto frente a 2026.

En el esquema de financiamiento para 2027, el legislador mencionó una reducción de G. 10.000 millones del aporte del Tesoro y un aumento de G. 55.000 millones en préstamos. Consultó cómo continuarían los servicios cuando terminen los proyectos financiados con esos créditos.

Giménez atribuyó las dificultades anteriores a un contexto de austeridad. Afirmó que el MAG tiene proyectos aprobados y expresó su expectativa de alcanzar una ejecución más alta este año. Sin embargo, su respuesta no precisó cómo sostendrá los servicios después del cierre de los proyectos.

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Tomate: MAG atribuye la caída del precio a la granizada

En otro momento, el senador Amarilla volvió a intervenir mencionado el caso de un agricultor que destinó sus tomates al alimento de vacas ante un precio de G. 1.000 por kilo. También planteó abrir el mercado a la competencia. “¿Por qué no se sincera y no se abre el mercado para la libre competencia, el libre mercado?”, expresó.

El ministro Giménez atribuyó la caída del precio a una oferta repentina tras la granizada. Según su explicación, los daños obligaron a sacar productos al mercado en poco tiempo.

Indicó que este año el MAG autorizó importaciones de tomate durante 2 semanas, por 2.300 tonaledas. Para 2025, mencionó permisos durante 4 semanas y sostuvo que el resto del abastecimiento correspondió a la producción nacional.

El titular del MAG defendió los controles a las importaciones y afirmó que el contrabando perjudica al agricultor. También pidió más capacidad industrial para aprovechar los excedentes, en lugar de perder alimentos que todavía pueden procesarse.

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Precio de la carne y las hortalizas: reclamo por el gasto familiar

A su turno, el diputado Raúl Benítez vinculó los resultados del MAG con el bolsillo de las familias. Según su exposición, desde 2023 los productos hortícolas subieron aproximadamente un 30%. En la carne, mencionó aumentos de hasta el 100% en algunos cortes y del 50% en otros.

El legislador preguntó al ministro qué medidas adoptó el MAG ante esos incrementos y qué resultados obtuvo.

A esto Giménez atribuyó el encarecimiento de la carne a la mayor demanda internacional y a la apertura de mercados. Defendió las ferias como una alternativa para acercar al productor al consumidor, aunque admitió que sus precios más bajos no representan una solución permanente.

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Tractores y técnicos: piden comprobar mejoras en la producción

En otro momento el diputado Meza solicitó el detalle por departamento de los 248 tractores que, según los números expuestos en la audiencia, distribuyó el Gobierno a través del MAG. Preguntó si los comités beneficiarios reciben seguimiento y cómo se comprueba que las máquinas mejoran la producción.

Giménez aseguró que los técnicos supervisan su uso. Reconoció dificultades de preparación y mantenimiento en algunas organizaciones, y sostuvo que el ministerio puede retirar los equipos ante problemas de utilización. También precisó que el MAG cuenta con 690 técnicos que asisten a los agricultores a nivel país.

Daños por granizo y pérdidas de alimentos: faltan respuestas concretas

A su turno, la senadora Celeste Amarilla y la diputada Alexandra Zena preguntaron por qué Paraguay no cuenta con un sistema para reducir los daños del granizo, pidieron evaluar el costo de un sistema de ese tipo y definir las zonas de mayor riesgo.

Giménez admitió que el país todavía no dispone de esa tecnología. “Tenemos para prevenir, pero no para accionar”, afirmó y no supo precisar el costo de un sistema contra el granizo.

El ministro mencionó que lo que se tiene es un dispositivo de alerta temprana instalado en la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), que fue una donación del Gobierno de Francia.

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