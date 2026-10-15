PGN 2027: Defensa prevé US$ 488 millones y el 81% irá a personal

El Ministerio de Defensa (MDN) presentó este jueves un proyecto de presupuesto de G. 3,15 billones para el año que viene (cerca de US$ 488 millones) con un aumento del 14,06% frente a 2026. La conversión a dólares toma como referencia la cotización de G. 6.458 prevista en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año.

Según las láminas expuestas ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP), los servicios personales absorberán el 81% de los recursos. Los beneficios para el personal pasarán de G. 442.092 millones a G. 652.525 millones.

El ministro de Defensa, general de Ejército Óscar González, encabezó la defensa de la propuesta y la presentación técnica estuvo a cargo del coronel Rigoberto Picaguá, director general de Administración y Finanzas de las Fuerzas Militares.

González explicó que el proyecto fue objeto de una mesa de trabajo entre técnicos de Defensa, de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y del Ministerio de Economía (MEF).

“Estamos convencidos de que va a servirnos para cumplir la misión constitucional y la misión que nos dé el señor comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación para el año 2027”, refirió el ministro sobre el alcance de los recursos.

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Presupuesto de Defensa: cuánto irá a personal e inversiones

En la apertura de la defensa del presupuesto del MDN, el coronel Rigoberto Picaguá, director general de Administración y Finanzas, dijo que la mayor parte del dinero previsto para 2027 corresponde a servicios personales, el rubro que reúne las remuneraciones y otros pagos al personal. Esta partida alcanzará G. 2,54 billones (US$ 394 millones).

Los gastos operativos, que permiten el funcionamiento de la institución, sumarán G. 357.522 millones (US$ 55 millones), el 11% del total.

Las inversiones tendrán G. 249.250 millones (US$ 39 millones), equivalentes al 8%. La presentación agrupa dentro de las inversiones las partidas de bienes de cambio e inversión física. Por eso, ese total es distinto de los G. 112.726 millones (US$ 17 millones) que figuran únicamente en el rubro denominado “Inversión física”.

Según las láminas que expuso Picaguá, el proyecto de Defensa representa el 3,58% del Presupuesto General de la Nación y el 0,78% del producto interno bruto (PIB), que mide el valor de los bienes y servicios que produce el país.

Beneficios militares: más recursos para alimentación y exposición al peligro

El director refirió que el proyecto contempla G. 652.525 millones (US$ 101 millones) para los beneficios del personal previstos en la Ley Nº 4.493/11 que establece los montos de la escala del sueldo básico mensual y otras remuneraciones de los integrantes de las Fuerzas Públicas.

Explicó que la diferencia frente al presupuesto vigente de 2026 es de G. 210.432 millones. Presentó este incremento como un aumento estimado del 47%.

Otro de los puntos tratados corresponde a la bonificación por exposición al peligro. Refirió que la partida pasará de G. 119.204 millones a G. 230.346 millones. En cuanto a la Unidad Básica Alimentaria tendrá G. 243.587 millones, frente a los G. 156.413 millones del presupuesto vigente de 2026.

En cuanto a las asignaciones para equipos y vestuario, la propuesta asigna G. 57.635 millones. El subsidio para salud contará con G. 72.326 millones, mientras que el subsidio familiar tendrá G. 48.629 millones.

¿Cómo se repartirán las inversiones de Defensa en 2027?

Sobre cómo se repartirán las inversiones del Ministerio de Defensa, Picaguá dijo que el bloque del Comando en Jefe y las Fuerzas Militares concentra G. 194.358 millones (US$ 30 millones) de los G. 249.250 millones (US$ 38 millones) previstos para inversiones.

Para la Armada se tendrán G. 18.710 millones y el Ejército, G. 17.783 millones y para la Fuerza Aérea se proyectan G. 16.390 millones. En cuanto al Comando Logístico refirió que contará con G. 1.817 millones y la Unidad de Administración y Finanzas del Ministerio de Defensa dispondrá de G. 190 millones.

¿Cuánto del PGN 2027 del MD financiará el Tesoro?

Sobre el financiamiento de los recursos del Tesoro refirió que aportarán G. 2,84 billones, cerca del 90% del presupuesto solicitado. En tanto que, los recursos institucionales cubrirán G. 307.396 millones, aproximadamente el 10% restante.

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Ejecución presupuestaria: Defensa reportó 67%

Sobre la actual ejecución del presupuesto del Ministerio de Defensa afirmó que al corte del 30 de septiembre de 2026 la institución militar reporta un uso del 67% de los fondos: G. 1,96 billones sobre un presupuesto vigente de G. 2,92 billones para el 2026.

“Estamos ejecutando el 67% del presupuesto asignado en el 2026, cumpliendo cabalmente todas las misiones asignadas”, concluyó.