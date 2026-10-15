Defensa proyecta presupuesto de US$ 488 millones para 2027: “Es un ajuste, no un aumento”

El Ministerio de Defensa Nacional proyecta un aumento del 14% en su presupuesto para el 2027, alcanzando los 488 millones de dólares. Esto representa una inyección de unos 60 millones de dólares adicionales en comparación con el ejercicio fiscal anterior.

El ministro de la cartera, el general retirado Óscar Luis González Cañete, justificó este incremento debido a la ampliación territorial del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI). Sobre los nuevos números de la institución, afirmó: “Yo no le llamaría aumento, sino un ajuste”.

Esta expansión de las operaciones a toda la región oriental implica el despliegue de unos 150 efectivos militares adicionales. En consecuencia, la cartera requiere una mayor inversión en combustible, transporte y alimentación para mantener a las tropas en terreno.

Sin mejoras salariales ni nuevos equipos

Aunque el rubro de servicios personales crecerá un 16%, lo que suma unos 55 millones de dólares extra, el ministro descartó categóricamente que este dinero vaya a los bolsillos de los funcionarios. “Aumento salarial no se prevé, no, no se prevé”, enfatizó.

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Los fondos adicionales se destinarán exclusivamente a sostener la logística y los servicios operativos en las nuevas zonas de cobertura militar. La institución aseguró estar conforme con los recursos acordados en las mesas de trabajo con el Ministerio de Economía.

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Asimismo, se descartó cualquier tipo de inversión en tecnología de defensa o equipamiento pesado a corto plazo. Sobre este punto, el González sentenció: “No se prevé más compras de aeronaves, de radares, absolutamente eso ya es una página cerrada”.

FF.AA. brindará apoyo directo a la SEN para hacer frente a “El Niño”

Ante los inminentes embates climáticos del fenómeno de “El Niño”, las Fuerzas Armadas (FF.AA.) brindarán apoyo directo a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN). Todo este despliegue operativo se realizará estrictamente con los recursos vigentes, sin solicitar presupuestos de emergencia.

Actualmente, el personal militar asiste activamente en Ciudad del Este y Ayolas, zonas severamente afectadas por las crecidas. La ayuda logística incluye la reubicación de cientos de familias en albergues y el rescate de mascotas a través de embarcaciones de la Armada.

En este sentido, precisó que el objetivo central de la institución es brindar contención humanitaria constante a los ciudadanos damnificados por las aguas. Sobre este compromiso solidario, el ministro destacó: “Que la gente sepa que el Estado les va a proteger en todo momento, que no se sienten desvalidos”, dijo.

Millonarios recursos frente a escasos resultados

A pesar de este sostenido incremento en el presupuesto y en la cantidad de tropas desplegadas, la institución enfrenta críticas por la falta de resultados contundentes en el combate al crimen organizado. La efectividad real de las operaciones de defensa interna sigue siendo cuestionada.

Registros de ABC Color exponen que los últimos 20 años el saldo letal de grupos terroristas como el EPP, que han superado a las fuerzas de seguridad estatales. En total, estos delincuentes han dejado 99 víctimas, divididas en 82 personas asesinadas (entre civiles, policías y militares) y 17 secuestros.

Pese al incremento continuo del presupuesto para despliegues del CODI, la efectividad militar contra el crimen organizado y grupos armados sigue en deuda, ya que estos nuevos fondos irán exclusivamente para personal y logística.