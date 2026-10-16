Productores concretan histórica exportación de tomate al Uruguay

La presentación oficial de la exportación se registró al mediodía de este viernes en un depósito de la compañía San Antonio de este distrito y contó con la presencia del titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Carlos Giménez; el gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto (ANR-HC), y autoridades locales.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, dijo que el primer envío permitirá explorar las posibilidades del mercado uruguayo y generar nuevas oportunidades de negocios para la producción nacional.

El secretario de Estado calificó de alentadora la apertura de este nuevo destino comercial y expresó su confianza en que el producto paraguayo logre posicionarse en el mercado uruguayo, tal como ocurrió en anteriores experiencias de exportación a Argentina.

Giménez explicó que el cargamento inicial tiene como objetivo evaluar la aceptación del tomate paraguayo y, a partir de los resultados, avanzar hacia nuevos envíos. Señaló que la intención es consolidar una alternativa comercial que permita a los agricultores ampliar sus oportunidades de venta y reducir la dependencia del mercado interno.

El ministro recordó que también se intentó concretar operaciones con Brasil, pero las negociaciones no prosperaron porque los precios ofrecidos no resultaban convenientes para los productores paraguayos. Según indicó, el desafío consiste en conseguir valores que permitan cubrir los costos de producción y garantizar una rentabilidad mínima para los agricultores.

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En ese sentido, sostuvo que el precio acordado para el envío al Uruguay, de G. 5.000 por kilo, representa una oportunidad para iniciar las operaciones comerciales con ese país y analizar las posibilidades de continuidad.

Buscan nuevos mercados para la producción nacional, según el ministro Giménez

Giménez manifestó que existen oportunidades para ampliar la presencia del tomate paraguayo en otros países de la región, teniendo en cuenta que Argentina, Brasil, Chile y Uruguay también enfrentan necesidades de abastecimiento.

En cuanto al mercado argentino, indicó que existe la posibilidad de retomar los envíos, como ocurrió en noviembre del año pasado. Agregó que las negociaciones dependen de que los precios permitan concretar operaciones favorables para ambas partes.

El ministro explicó que, aunque algunos países requieren productos agrícolas, las diferencias entre los valores ofrecidos y los costos que deben afrontar los agricultores pueden dificultar los acuerdos comerciales. Por ello, consideró fundamental continuar las gestiones para encontrar mercados que ofrezcan condiciones convenientes para la producción paraguaya.

Temporal afectó cultivos y modificó la oferta, según las explicaciones del titular del MAG

El titular del Ministerio de Agricultura y Ganadería también se refirió a la situación de la producción nacional y a los efectos del temporal registrado entre el 3 y el 4 de octubre en el departamento de Caaguazú.

Según los datos mencionados por Giménez, el fenómeno climático afectó aproximadamente 700 casetas de producción, correspondientes a unas 170 hectáreas. Los daños se sumaron a las dificultades que ya enfrentaban los agricultores para comercializar sus productos.

El ministro explicó que durante esta época del año suele registrarse un volumen de oferta relativamente elevado. Sin embargo, los efectos del temporal alteraron las condiciones de producción y comercialización, mientras que la disponibilidad de tomate en determinados momentos presionó los precios a la baja.

Giménez señaló que la caja de 20 kilos se comercializaba a aproximadamente G. 100.000 en el mercado de Asunción, equivalente a G. 5.000 por kilo. Recordó que anteriormente los productores habían llegado a recibir G. 7.000 por kilo en finca.

Ante este escenario, dijo que la apertura de mercados externos puede contribuir a aliviar la presión sobre la comercialización local y generar mejores condiciones para los agricultores.

El resultado de esta experiencia será clave para determinar si Uruguay puede convertirse en un destino permanente para el tomate paraguayo y contribuir a mejorar las alternativas de comercialización de los productores nacionales.