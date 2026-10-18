PGN 2027: Riera pide US$ 6 millones extra para el 911 y radios de la Policía

El Ministerio del Interior presentó un presupuesto consolidado de G. 5,504 billones (US$ 852 millones calculado a un dólar de G. 6.458 que es el proyectado en el Presupuesto General de la Nación PGN 2027) para el año que viene. La Policía Nacional concentra la mayor parte del pedido, con una fuerte asignación para gastos de personal y más recursos para infraestructura.

El ministro del Interior, Enrique Riera, defendió el pasado jueves ante la Comisión Bicameral de Presupuesto (CBP) una propuesta que destina G. 5,3 billones (US$ 829 millones) a la Policía Nacional y representa el 97,31% del presupuesto consolidado de la cartera para el próximo año. Para la administración del Ministerio del Interior, la propuesta contempla G. 147.921 millones (US$ 23 millones). Esta parte absorbe el 2,69% del total.

Las dos dependencias presentan escenarios distintos. La Policía solicita un crecimiento del 19% frente al presupuesto de 2026 (4,645 billones), mientras que la administración ministerial prevé un monto levemente inferior al aprobado para este año.

Presupuesto: conformidad en el área administrativa, pero Policía requiere más recursos

Durante la defensa presupuestaria ante la CBP, el ministro Riera expresó su conformidad con el monto asignado a la administración de la cartera ministerial, pero centró su solicitud de recursos adicionales en la Policía.

En ese sentido explicó que necesita US$ 3 millones para una cuota de la actualización del 911 y otros US$ 3 millones para mejorar la red de radios policiales. Dijo que desde el 2012 este sistema de la Policía no recibe ningún tipo de inversión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Modernización del 911: cómo se financiará el proyecto

La actualización del 911 cuesta cerca de US$ 9 millones (G. 58.122 millones convertido al tipo de cambio proyectado en el PGN 2027 de G. 6.458).

Según Riera, el acuerdo con la empresa adjudicada contempla el pago en tres años: US$ 3 millones con el saldo de un convenio con Itaipu, otra cuota igual con el PGN 2027 y la última con el PGN 2028. La cuota del próximo año es uno de los montos que pidió incorporar al proyecto.

El ministro también anunció una cooperación no reembolsable de el gobierno de Corea por US$ 10 millones, es decir, una ayuda que no requiere devolución. Ese aporte permitirá incorporar tecnología con inteligencia artificial, tras las mejoras de la infraestructura actual. El plan incluye una prueba piloto en el Mercado 4, con cámaras capaces de reconocer rostros y matrículas de vehículos.

Riera sostuvo que el servicio de emergencias debe facilitar una respuesta más amplia ante las llamadas de la ciudadanía. “El 911 no era solamente la patrullera que iba ante el llamado”, expresó. Señaló que también debe coordinar la asistencia de ambulancias o bomberos, según cada caso.

Radios policiales: qué falta para ampliar la cobertura

El segundo pedido de US$ 3 millones apunta a instalar antenas en puntos estratégicos del país. La intención es que los agentes puedan comunicarse por radio entre distintas zonas y coordinar operativos con mayor rapidez.

Según el ministro, la compra de 2.800 radios con GPS y de 600 patrulleras con radio y GPS resolvió parte de las dificultades. Sin embargo, la red aún necesita más torres para extender su alcance. “Que uno prenda una radio en Vallemi y que se escuche en Paso de Patria”, describió Riera sobre la cobertura que pretende alcanzar.

El GPS permite conocer la ubicación de los equipos. Con esa información, la Policía Nacional busca identificar qué patrulla está más cerca de una emergencia y organizar su intervención.

Lea más: PGN 2027: Policía Nacional absorberá casi 90% del aumento del Ministerio del Interior

Presupuesto de la Policía: el 88% será para salarios

A su turno la comisario Alicia Agüero presentó los detalles del proyecto policial, que ronda los US$ 823 millones. Explicó que el 88% corresponde a servicios personales, rubro que cubre salarios y beneficios del personal.

La exposición también asignó un 9,53% a otros gastos corrientes y un 2,73% a gastos de capital, destinados a inversiones.

Por origen de los fondos, el 94% proviene del Tesoro. Otro 2% corresponde a crédito público, con G. 100.000 millones, y el 4% restante a recursos de la Fuente 30.

El ministro Riera defendió que la propia Policía Nacional administre las compras de los equipos que necesita. “Yo no decido sin hablar con la Comandancia”, afirmó.

Comisarías deterioradas y necesidad de más patrulleras

La infraestructura policial fue otro de los puntos de la presentación. Según los datos que expuso Agüero, el 59% de las comisarías está en estado de deterioro.

La propuesta contempla intervenir 200 comisarías de forma gradual, con una distribución de cien en un año y otras cien al siguiente. El objetivo es mejorar los espacios de trabajo de los agentes y la atención al público.

Ante una consulta sobre la continuidad de las inversiones de Itaipu, Riera respondió que el convenio terminó y que, en principio, no existe otro previsto. Entre las necesidades pendientes, mencionó al menos 100 camionetas adicionales.

Durante las consultas legislativas surgieron reclamos por falta de combustible para los vehículos policiales. Riera rechazó que exista una insuficiencia general y afirmó que la asignación mensual por camioneta pasó de G. 1,5 millones a G. 6 millones. “Si alguien te dice (...) que no alcanza el combustible, te está mintiendo”, sostuvo. También mencionó un convenio con Petropar para asegurar la provisión.

Lea más: PGN 2027: los cinco reclamos que la ciudadanía y el Congreso deben exigir al MEF