PGN 2027: Policía Nacional absorberá casi 90% del aumento del Ministerio del Interior

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 presentado al Congreso prevé G. 166.322.078.980.116 (unos US$ 25.754 millones según el tipo de cambio proyectado para el próximo año), cifra que representa un aumento del 11,2% frente al presupuesto total aprobado para 2026, de G. 149,6 billones.

Para 2027, el tipo de cambio presupuestado es de G. 6.458 por dólar, por encima de la cotización actual, en torno a G. 6.000, pero inferior a los G. 7.881 contemplados para el PGN 2026.

Dentro de ese proyecto, el Ministerio del Interior pasa de un presupuesto de G. 4,645 billones en 2026 a G. 5,504 billones para 2027. La diferencia es de G. 859.186 millones, equivalente a un aumento del 18,5%.

Sin embargo, el incremento se concentra principalmente en la Policía Nacional. De los G. 859.186 millones adicionales que tendrá la cartera, G. 759.962 millones corresponden a “Gestión de los recursos - Policía Nacional”, lo que representa cerca del 88,5% del incremento total. Gran parte de esos recursos adicionales se concentra en Servicios Personales.

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La gestión policial recibirá casi G. 760.000 millones más

La actividad denominada “Gestión de los recursos - Policía Nacional” que es el proceso administrativo y logístico para administrar los bienes, el presupuesto, el equipamiento y el personal de la fuerza pública pasa de G. 4,061 billones en 2026 a G. 4,821 billones en el proyecto para 2027.

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La diferencia es de G. 759.962 millones, equivalente a un aumento del 18,71%. Este componente, por sí solo, explica cerca del 88,5% de todos los recursos adicionales previstos para el Ministerio del Interior. En términos proporcionales, casi G. 9 de cada G. 10 incorporados al presupuesto de la cartera se concentran en esta actividad vinculada a la Policía Nacional.

¿El mayor aumento está en sueldos?

Dentro de “Gestión de los recursos - Policía Nacional”, el principal salto se registra en Servicios Personales, grupo que engloba remuneraciones, sueldos y beneficios del personal administrativo, de salud y de las fuerzas de seguridad dependientes de la institución.

Esta partida pasa de G. 3,884 billones en 2026 a G. 4,617 billones para 2027, lo que representa G. 733.309,8 millones adicionales. Así, casi la totalidad del aumento previsto para la gestión de los recursos policiales se explica por mayores gastos relacionados con el personal.

Las remuneraciones básicas, que corresponden a asignaciones fijas y permanentes, pasan de G. 2,985 billones a G. 3,403 billones. La diferencia es de G. 418.592,3 millones. Dentro de ese grupo, los sueldos aumentan de G. 2,755 billones a G. 3,141 billones, con G. 386.392,9 millones adicionales.

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Más recursos para alimentación y exposición al peligro

Otro componente con un crecimiento pronunciado son las asignaciones complementarias. Pasan de G. 560.720,4 millones en 2026 a G. 875.793,1 millones para 2027. El incremento alcanza G. 315.072,7 millones.

Dentro de esta clasificación aparece la Unidad Básica Alimentaria (UBA), cuya asignación aumenta de G. 337.033,3 millones a G. 551.506,8 millones. La diferencia es de G. 214.473,5 millones.

La bonificación por exposición al peligro también registra una fuerte suba. Pasa de G. 198.981,2 millones a G. 299.580,3 millones, con G. 100.599,1 millones adicionales.

En tanto, el aguinaldo aumenta de G. 229.591,2 millones a G. 261.790,6 millones. La diferencia es de G. 32.199,4 millones.

Estas partidas corresponden a distintos niveles de la clasificación presupuestaria y, por ese motivo, no deben sumarse entre sí. Los sueldos, por ejemplo, forman parte de las remuneraciones básicas.

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Prevención de hechos punibles suma G. 100.000 millones

Fuera del fuerte incremento destinado a la gestión de los recursos policiales, otro aumento importante aparece en “Prevención de hechos punibles”. Esta actividad comprende operativos de seguridad, patrullajes y controles en puntos estratégicos, además de acciones comunitarias vinculadas con ciberdelitos, redes sociales y convivencia pacífica. Su presupuesto pasa de G. 108.423,2 millones en 2026 a G. 208.423,2 millones para 2027. El incremento exacto es de G. 100.000 millones.

La principal diferencia se encuentra en Inversión Física, donde el proyecto incorpora G. 80.200 millones. Dentro de ese monto se incluye una partida de G. 80.000 millones para “Construcciones de Obras de Uso Institucional”, destinada a la edificación, ampliación o refacción de comisarías, dependencias administrativas y otros espacios de servicio público.

Los Bienes de consumo e insumos también aumentan, de G. 94.444,8 millones a G. 114.444,8 millones. Estos recursos están destinados a productos alimenticios, textiles, papel, cartón e impresos, además de combustibles, lubricantes y otros materiales utilizados por la administración central y dependencias como la Comandancia de la Policía Nacional.

¿Cuánto aumenta la asistencia al personal policial?

La actividad “Asistencia integral al personal policial” pasa de G. 125.335,5 millones en 2026 a G. 149.170,6 millones para 2027. La diferencia alcanza G. 23.835,1 millones, equivalente al 19,02%. El mayor cambio está en Inversión Física, que sube de G. 10.300,2 millones a G. 28.805,4 millones. El proyecto incorpora G. 16.100,3 millones para Equipos de Salud y de Laboratorio y G. 3.000 millones para reparaciones mayores de inmuebles.

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¿Cuánto más tendrá Lince?

El presupuesto para Operaciones Tácticas Motorizadas, correspondiente al servicio Lince, aumenta de G. 30.943,4 millones a G. 36.983,3 millones. La diferencia es de G. 6.039,8 millones, equivalente a una suba del 19,52%.

Todo el incremento se concentra en Servicios Personales, cuya asignación pasa de G. 18.627,8 millones a G. 24.667,7 millones. El mismo monto aparece en “Bonificación por Exposición al Peligro”. Los demás grandes grupos de esta actividad mantienen sus cifras.

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Identificaciones crece 4%

Servicios de Identificación de Personas pasa de G. 45.100,5 millones en 2026 a G. 46.904,5 millones para 2027. El aumento es de G. 1.804 millones, equivalente al 4%. Esta actividad contempla los gastos vinculados con la emisión por primera vez, renovación y cambio de estado civil de documentos para ciudadanos paraguayos y extranjeros. El incremento es considerablemente menor al previsto para otras áreas vinculadas con la Policía Nacional.

Administración del Ministerio sube 1,96%

La Gestión Administrativa para la Seguridad Ciudadana pasa de G. 145.073,2 millones en 2026 a G. 147.921,6 millones en el proyecto para 2027. La diferencia es de G. 2.848,4 millones, equivalente al 1,96%. Dentro de esta actividad, Servicios no personales aumenta de G. 41.883,4 millones a G. 58.758,4 millones, una diferencia de G. 16.875 millones, aunque parte de esa suba queda compensada por una reducción en Inversión Física.

Entre los rubros con mayor incremento figura Informática y sistemas computarizados, que pasa de G. 28.256 millones a G. 40.316,8 millones.

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