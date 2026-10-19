¿Buscas trabajo? Convocan a postulantes para cubrir más de 90 puestos de trabajo

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym) y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) lanzaron la segunda edición de su convocatoria laboral conjunta. Esta iniciativa reúne a 12 empresas que ofrecen más de 90 vacancias en puestos operativos, técnicos y administrativos.

Los salarios para los cargos a bordo de embarcaciones varían entre G. 4.500.000 y G. 12.500.000. El evento también incluye la postulación a diversas posiciones profesionales y de oficina.

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El reclutamiento presencial se realizará el viernes 23 de octubre, de 8:00 a 13:00, en el Club de Oficiales de la Armada en Asunción, (Av. Carlos Antonio López y Ñuflo de Chávez, Sajonia).

¿Cuáles son los puestos disponibles?

Un total de 80 vacancias están disponibles en áreas operativas, técnicas, administrativas, jurídicas y de supervisión. Entre los puestos habilitados se encuentran engrasador, cocinero/a, marinero, electricista, técnico electricista, jefe de máquinas, piloto de cuarta zona, coordinador de flota, analista jurídico pleno y asistente administrativo, entre otras posiciones especializadas.

Este espacio de empleo cuenta con la participación de diez reconocidas empresas del rubro: Cargo Line Paraguay S.A., CMP, InterBarge, Navemar, ADM Naviera Chaco S.A., Mercurio Group, Hidrovías del Paraguay, DP World, UABL Paraguay y LHG Navegación S.A.

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Para postularse a las diferentes oportunidades, las personas interesadas deben contar con toda la documentación obligatoria y al día, la cual incluye el carnet de la Marina Mercante, la libreta de navegación vigente, el certificado de sanidad de la Armada y el certificado de PBIP (Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias).

Requisitos para acceder a alguno de los cargos

Las personas interesadas pueden registrar sus postulaciones de manera digital a través del portal emplea.mtess.gov.py.

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Este programa de empleo formal surge como fruto de la cooperación coordinada entre el sector público y privado, con el objetivo principal de potenciar la inserción laboral calificada en una industria clave para la economía del país.

La feria busca dinamizar el mercado de trabajo fluvial y marítimo, facilitando el contacto directo entre las empresas navieras y los trabajadores paraguayos.