Empleo en Paraguay: alertan que la subocupación supera al desempleo y preocupa la calidad laboral

La situación del empleo en Paraguay muestra una realidad que va más allá de la cantidad de personas sin trabajo, dijo el asesor en empleabilidad y doctor en Gestión de Empresas, Enrique López Arce, quien analizó las cifras del mercado laboral paraguayo durante el programa Enfoque Económico, emitido ayer por ABC TV.

¿La subocupación supera por primera vez al desempleo en Paraguay?

Uno de los principales datos expuestos por López Arce corresponde al segundo trimestre de 2026. En ese periodo, Paraguay registró 139.361 personas con desempleo abierto, frente a 163.088 subocupadas.

El especialista señaló que esta situación rompe con el comportamiento habitual de las últimas dos décadas, cuando la cantidad de personas que buscaban trabajo era mayor que la de aquellas que tenían una ocupación insuficiente.

Refirió que la subocupación comprende a quienes trabajan menos de 30 horas semanales, pero desean y tienen disponibilidad para trabajar más. En este grupo aparecen personas que realizan entregas a domicilio, prestan servicios mediante aplicaciones o desarrollan actividades con ingresos variables.

Dijo que muchas de ellas consiguen dinero durante la semana, pero carecen de una fuente estable que les permita cubrir sus necesidades mensuales. “Normalmente, teníamos más buscadores de empleo y menos gente subocupada. Hoy, en este segundo trimestre, se rompe esa métrica”, explicó López Arce.

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Mercado laboral paraguayo: 600.000 personas no alcanzan el salario mínimo

Durante la entrevista, López Arce indicó que la fuerza de trabajo del país alcanza aproximadamente 3.406.000 personas, mientras que la población ocupada ronda los 3.260.000 trabajadores. Sin embargo, tener una ocupación no significa necesariamente recibir un salario fijo ni contar con los beneficios establecidos en la legislación laboral.

Según las cifras citadas por el especialista, unas 600.000 personas perciben ingresos inferiores al salario mínimo y otras 622.000 reciben entre uno y un salario mínimo y medio. Esta situación afecta especialmente a trabajadores independientes y jornaleros, cuyos ingresos dependen de la cantidad de días de actividad.

El especialista planteó que el costo de vida obliga a varios integrantes de una misma familia a aportar dinero para cubrir los gastos del hogar. “Para más o menos estar por lo menos pagando cuenta a fin de mes, vos necesitás tres salarios mínimos”, sostuvo.

Informalidad laboral en Paraguay afecta a más de 1,7 millones de personas

Otro de los problemas expuestos fue la elevada informalidad. López Arce mencionó que, al segundo trimestre de 2026, unas 1.753.000 personas formaban parte de la ocupación informal no agropecuaria.

Esto significa que una parte considerable de los trabajadores carece de las condiciones laborales y de la protección social que corresponden a un empleo formal. La falta de aportes jubilatorios representa una preocupación para el futuro de estas personas, ya que puede dejarlas sin una pensión cuando alcancen la edad de retiro.

López Arce recordó que la informalidad disminuyó respecto de los niveles registrados hace una o dos décadas, cuando se encontraba más cerca del 70%. No obstante, sostuvo que el problema continúa lejos de una solución.

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Microempresas concentran buena parte del empleo en Paraguay

La estructura empresarial también influye en los salarios. De acuerdo con los datos presentados, unas 1.599.000 personas trabajan en microempresas, negocios que suelen contar con pocos empleados y una capacidad financiera limitada.

En contraste, el especialista señaló que aproximadamente 345.000 personas trabajan en empresas con más de 50 empleados. Para López Arce, el desarrollo de industrias de mayor tamaño permitiría abrir oportunidades laborales con mejores remuneraciones.

También explicó que el ingreso de un profesional universitario depende en gran medida de la empresa que lo contrata. Como ejemplo, mencionó que un administrador o ingeniero informático puede recibir G. 4 millones en una microempresa, mientras que en una multinacional su remuneración puede alcanzar hasta G. 20 millones.

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Mujeres enfrentan mayores dificultades para acceder a empleos de calidad

López Arce también puso el foco en las diferencias que persisten dentro del mercado laboral. Según explicó, las mujeres registran mayores dificultades en materia de subocupación y remuneraciones, pese a que, en promedio, cuentan con más años de estudio que los hombres.

A esto se suman los prejuicios empresariales vinculados con la maternidad, la edad y el lugar de residencia de los trabajadores. “No le contrate al de 50 años porque va a faltar, se va a enfermar mucho. El de 45 no sabe informática”, expresó al ejemplificar algunos de ellos.

Así también el especialista citó buenas experiencias de industrias que incorporaron servicios de guardería para facilitar el acceso de las madres al trabajo.

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IA y empleo: Paraguay enfrenta escasez de profesionales técnicos

El avance de la inteligencia artificial (IA) también ocupó parte de la conversación. López Arce advirtió que Paraguay necesita adecuar su formación universitaria a las nuevas demandas del mercado.

Para ilustrar esta diferencia, mencionó que el país cuenta con unos 3.000 egresados universitarios de Derecho por año, frente a solo 30 egresados en Ingeniería en Electrónica y 47 en Electrotécnica.

Asimismo, señaló que alrededor de 300 profesionales universitarios concluyen anualmente sus estudios en Informática, pese al avance de la tecnología y la inteligencia artificial.

En el sector de la construcción, indicó que solamente 6 de las 59 universidades existentes en Paraguay ofrecen formación en Ingeniería Civil, de acuerdo con los datos que expuso.

Estas diferencias, a su criterio, muestran una desconexión entre la oferta educativa y las necesidades de las empresas. “Paraguay está con problemas de capital humano y eso no se puede tapar”, advirtió.

Generación Z: preocupación por el endeudamiento y los hábitos de consumo

El especialista abordó además el comportamiento financiero de las nuevas generaciones y el acceso cada vez más sencillo a créditos mediante aplicaciones bancarias.

Explicó que la exposición a las redes sociales puede elevar las expectativas de consumo, especialmente entre jóvenes que buscan acceder a experiencias costosas pese a sus ingresos limitados.

También sostuvo que los empleadores deben adaptarse a una generación que exige mayor cercanía de sus superiores y mejores condiciones dentro de las empresas.“Entonces, tu problema no es cuánto ganás. El problema es cómo te administrás”, concluyó.

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