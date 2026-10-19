De obra estratégica a puente casi vacío: solo 48 vehículos particulares cruzaron en un mes

Durante el primer mes de esta nueva fase de apertura gradual del Puente de la Integración, apenas 20 vehículos particulares salieron de Brasil con destino a Paraguay, mientras que otros 28 ingresaron a Foz de Yguazú desde territorio paraguayo. En ambos sentidos se contabilizaron 57 pasajeros.

La nueva fase de habilitación del segundo puente con Brasil está vigente desde hace un mes y permite la circulación de vehículos particulares cuyos ocupantes cumplan con los requisitos establecidos para los residentes fronterizos de Ciudad del Este, Presidente Franco, Hernandarias y Foz de Yguazú.

Sin embargo, los trámites engorrosos desalientan su uso. Para utilizar el paso, tanto los conductores como sus acompañantes deben presentar el Documento de Tránsito Vecinal Fronterizo (DTVF), que acredita la residencia en la zona fronteriza. El documento es expedido por la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay para los ciudadanos brasileños y por la Policía Federal de Brasil para los paraguayos.

La gestión exige el pago de un arancel de G. 74.929, además de la presentación de varios documentos, entre ellos certificados de vida y residencia, antecedentes policiales y judiciales, entre otros requisitos.

Más de 20.000 brasileños quedan fuera del régimen

Uno de los sectores afectados es el de los ciudadanos brasileños radicados en Paraguay. En ciudades como Ciudad del Este, Presidente Franco y Hernandarias residen más de 20.000 brasileños, en su gran mayoría estudiantes de la carrera de Medicina.

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Estos no pueden acogerse al régimen de residente fronterizo porque ya cuentan con documentos migratorios expedidos en Paraguay. Una situación similar afecta a paraguayos radicados en Foz de Yguazú.

La modalidad forma parte del proceso de habilitación progresiva de la infraestructura, que todavía mantiene varias restricciones para la circulación de vehículos.

El Puente de la Integración fue construido como una segunda conexión internacional entre Paraguay y Brasil, con el objetivo de contribuir a descongestionar el Puente de la Amistad. Sin embargo, su utilización continúa siendo limitada.