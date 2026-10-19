MEF informó que déficit fiscal anualizado llega al 3% del PIB, casi US$ 2.000 millones a setiembre

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó este lunes el informe de Situación Financiera de la Administración Central (Situfin) que arrojó un resultado deficitario equivalente al 2% del Producto Interno (PIB) en el acumulado de enero a setiembre del presente año, que representa G. 7,8 billones, unos US$ 1.258 millones. Con este resultado, el déficit anualizado trepó al 3% del PIB, casi US$ 2.000 millones, que surge de la diferencia entre los ingresos y egresos de la cartera.

De acuerdo con la expectativa del MEF es cerrar dentro del 3,2% del PIB para el cierre del año, muy por encima de lo previsto inicialmente de cerrar en los límites de la Ley de Responsabilidad Fiscal ( en 1,5% del PIB).

Lea más: El déficit fiscal anualizado se ubica en más de US$ 1.900 millones

Crecimiento moderado de ingresos

De acuerdo con el detalle de los técnicos del MEF, el resultado se enmarcó en un contexto de crecimiento moderado de los ingresos, condicionado por los menores recursos de las Entidades Binacionales y por la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense, mientras que el gasto mantuvo su orientación hacia los sectores estratégicos, la protección social y la regularización de obligaciones pendientes, principalmente en medicamentos e inversión pública.

Los ingresos totales acumularon un crecimiento de 1,6% sostenidos, principalmente, por la recaudación tributaria, que aumentó 2,4%.

Este resultado, según explicaron los técnicos del MEF registra por un lado, el buen desempeño de los impuestos internos, mientras que los impuestos vinculados al comercio exterior continuaron registrando una contracción, debido principalmente a la apreciación cambiaria, que redujo el valor en moneda local de la base imponible de las importaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por otra parte, el informe detalla que los ingresos no tributarios disminuyeron 1,3%. En particular, los recursos provenientes de las Entidades Binacionales que registraron una caída de 17,3%, mientras que las donaciones se redujeron 25,2%.

En el caso de las Binacionales, la reducción obedeció a los menores ingresos por regalías y compensaciones de Itaipú (-25,9%), como resultado de la apreciación cambiaria sobre los recursos percibidos en dólares y del mayor consumo interno de energía. No obstante, este desempeño fue parcialmente compensado por el incremento de 66,7% en los ingresos provenientes de Yacyretá.

Lea más: Recaudación aduanera cayó 9,1% en lo que va del año y frena el crecimiento de ingresos de la DNIT

Gastos crecieron 11,2%, incluye pago a farmacéuticas

Desde la perspectiva del gasto, el reporte registra un aumento acumulado de 11,2%, con una mayor asignación de recursos a sectores estratégicos, cuyo gasto creció 13,4%. En este contexto, destacaron los incrementos observados en las funciones de salud con 16,4%, seguridad con 14,0%, programas sociales con 13,9% y educación con 12,2%.

Dentro de esta dinámica, el gasto en medicamentos registró un crecimiento acumulado de 21,2%. En septiembre se abonó la primera cuota del esquema de Cesión de Derechos de Cobro (CDC), por G. 66,3 mil millones, dando inicio a la amortización, en 36 cuotas mensuales, de obligaciones pendientes con proveedores farmacéuticos por G. 2.388 mil millones que fueron canalizadas a través de este mecanismo.

Prestaciones sociales aumentaron 14,9%

De acuerdo con el reporte del MEF, las prestaciones sociales registraron un aumento de 14,9%, impulsadas por las transferencias para Alimentación Escolar en el marco del programa Hambre Cero, que aumentaron 85,5%; la pensión para Adultos Mayores, con un incremento de 14,3%; y las jubilaciones y pensiones, que crecieron 9,6%.

En materia de remuneraciones, la proporción de salarios financiados con ingresos tributarios se situó en 54,2%, por debajo del promedio histórico registrado en los últimos años. Por otro lado, el pago de intereses de la deuda pública disminuyó 6,8% en términos anualizados, lo que contribuyó a moderar el crecimiento del gasto total.

Lea más: Gasto social: Gobierno Central ejecutó US$ 4.816 millones en nueves meses

Ejecución de inversión pública

En materia de inversión pública, la ejecución alcanzó G. 4.998 mil millones (US$ 807,3 millones), equivalente al 1,3% del PIB, lo que representó un crecimiento acumulado de 17,1%. Este desempeño estuvo impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya inversión acumulada aumentó en 39,4%, hasta G. 3.356 mil millones, en el marco de la regularización de obligaciones pendientes con empresas contratistas.