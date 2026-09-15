El déficit fiscal anualizado se ubica en más de US$ 1.900 millones

El déficit fiscal anualizado (los últimos 12 meses) se ubicó en G. 11,5 billones al cierre de agosto, equivalente al 2,9% del producto interno bruto (PIB), según el informe de situación financiera (Situfin) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El resultado representa alrededor de US$ 1.934 millones y se mantiene en línea con la nueva meta de cerrar el año con un déficit de 3,2% del PIB.
El equipo técnico del MEF, encabezado por la gerente de Economía, Nathalia Rodríguez, y el director general de Política Macro-Fiscal, Marcelo Rodríguez, presentó este martes el informe Situfin.
Rodríguez refirió durante la presentación que el déficit fiscal acumulado (de enero a agosto) alcanzó G. 6,99 billones (US$ 1.117,3 millones), equivalente al 1,7% del producto interno bruto (PIB).
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Ingresos totales crecieron 1,2%
En cuanto a los ingresos, crecieron 1,2% en términos acumulados, sostenidos principalmente por la recaudación tributaria, que aumentó 2,2%. Dentro de los ingresos tributarios, los impuestos internos registraron un crecimiento de 11,1%, mientras que los tributos vinculados al comercio exterior disminuyeron 11,6%.
El MEF atribuyó este comportamiento, entre otros factores, a la apreciación del guaraní frente al dólar, que redujo el valor en moneda local de la base imponible de las importaciones.
Ingresos no tributarios cayeron 2,3%
Por su parte, los ingresos no tributarios cayeron 2,3%. Los recursos provenientes de las entidades binacionales disminuyeron 20,9%, mientras que las donaciones registraron una reducción de 22,3%.
En contrapartida, las contribuciones sociales crecieron 17,1% y los ingresos por multas, tasas y otros conceptos aumentaron 11,7%.
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